ขอเป็นแชมป์นาน ๆ ! “แรมโบ้เล็ก” โชว์ฟิตพร้อมรั้งบัลลังก์ “ยอดไอคิว” ศึก The Inner Circle 30

“แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จากชัยภูมิ อวดความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งครั้งแรก พบกับ “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” มวยฟอร์มฮอตจากบุรีรัมย์ ในคู่เอกศึก The Inner Circle 30 วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 69 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.30 น.
“แรมโบ้เล็ก” นักกีฬาคนแรกจากเวที ONE ลุมพินี ที่คว้าสัญญา ONE มาครอง ก้าวขึ้นมาครองบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต อย่างยิ่งใหญ่ หลังโชว์ทีเด็ดชนะคะแนนเอกฉันท์ “นาบิล อานาน” แชมป์เก่าสัญชาติแอลจีเรีย-ไทย ในรายการ The Inner Circle 7 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ก่อนได้คิวรักษาเข็มขัดครั้งแรก
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา “แรมโบ้เล็ก” ได้เปิดค่ายซุปเปอร์บอน มวยไทย อคาเดมี (สาขาสุขุมวิท 24) ซึ่งเป็นฐานเก็บตัวฝึกซ้อม ต้อนรับทีมงานสื่อมวลชน และโชว์ความพร้อมผ่านกิจกรรมเช็กฟิต (Open Workout) พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์ก่อนชกไฟต์สำคัญ ปะทะ “ยอดไอคิว” ในอีกราว 2 สัปดาห์ข้างหน้า
“ผมเตรียมตัวมาเต็มที่ประมาณหนึ่งเดือน สภาพร่างกายตอนนี้พร้อมสมบูรณ์ เหลือเพียงขั้นตอนการลดน้ำหนัก ซึ่งเกินอยู่ประมาณ 5 กก. แต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร ทุกอย่างยังเป็นไปตามแผน เหลือรอขึ้นชกอย่างเดียวครับ”
“การเจอกับ ยอดไอคิว ยอมรับว่ามีความกดดันเล็กน้อย เขาเป็นนักชกที่มีสภาพร่างกายแข็งแกร่ง โดยเฉพาะไฟต์ที่เอาชนะ เคียมรัน ยิ่งดูดีกว่าเดิม นอกจากนั้นยังมีอาวุธอันตรายแทบทุกลูก ผมต้องเตรียมตัวไปรับมือให้ดีครับ”
แม้ไฟต์นี้หลายฝ่ายจะมองว่า “แรมโบ้เล็ก” เหนือกว่า แต่เจ้าตัวยืนยันไม่ประมาท “ยอดไอคิว” แน่นอน โดยพร้อมเปิดเกมสู้ดุดัน เพื่อคว้าชัยชนะติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 7 และครองบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ให้นานที่สุด
“ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเหนือกว่า ยอดไอคิว แต่มองเห็นโอกาสที่จะเอาชนะได้ ไฟต์นี้ พี่ซุปเปอร์บอน ให้คำแนะนำว่าให้ออกอาวุธให้เร็วขึ้น ส่วนเรื่องความหนักผมมีอยู่แล้ว เขาอย่าเผลอโดนหมัดของผมก็แล้วกัน”
“ถ้ามีโอกาสผมอยากปิดเกมให้ได้ ถ้าเขาเปิดช่องให้เห็น ก็พร้อมเล่นงานทันที แต่ต้องดูด้วยว่าเขาจะมาสู้แบบไหน”
“หลังจากเป็นแชมป์โลก ผมรู้สึกว่าต่อจากนี้จะแพ้ไม่ได้ เห็นหลายคนรักษาบัลลังก์ได้ไม่กี่ครั้งก็เสียตำแหน่ง ผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้น ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมในวันที่ 11 ก.ย.นี้ ด้วย ผมจะป้องกันแชมป์ให้ได้ครับ”
ติดตาม “แรมโบ้เล็ก vs ยอดไอคิว” วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. นี้ จองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR สำหรับผู้ชมทางบ้าน สามารถรับชมการถ่ายทอดสด The Inner Circle 30 ในช่วงเวลา 18.30 – 20.30 น. ทาง Live.ONEFC.com สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์นี้ วิธีการสมัครสมาชิก The Inner Circle: https://www.onefc.com/th/news/how-to-subscribe-the-inner-circle-superfan-club/