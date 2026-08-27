“ยอดไอคิว” ควง “โค้ชคิว” เผยเบื้องหลังความแกร่ง ก่อนล่าบัลลังก์ “แรมโบ้เล็ก”

“ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” มวยฟอร์มดุจากบุรีรัมย์ จูงมือ “โค้ชคิว” วีรยุทธ ข้องนอก นักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ายมวยพีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ยืนยันความพร้อมขั้นสุด ก่อนขึ้นชิงเข็มขัดจาก “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในรายการ The Inner Circle 30 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ก.ย.นี้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 - 20.30 น.
“ยอดไอคิว” ที่เพิ่งฝ่าด่านโหดโค่น “เคียมรัน นาบาติ” จากรัสเซีย บวกสถิติชนะ 10 ไฟต์รวดใน ONE ได้สำเร็จ เปิดใจก่อนวัดฝีมือกับ “แรมโบ้เล็ก” ชี้ครั้งนี้เตรียมตัวดีที่สุดในชีวิต หวังไปให้ถึงเป้าหมายขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
“ครั้งนี้ผมเตรียมตัวมาหนักกว่าไฟต์ที่เจอ เคียมรัน ไปอีกขั้น เพราะว่าเป็นไฟต์ชิงแชมป์โลก ผมต้องเป็นผู้ท้าชิงที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทุกอย่างจึงต้องพร้อมเต็มร้อยจริง ๆ เพื่อคว้าเข็มขัดของเขามาครองให้ได้”
“ทุกคนในค่ายพร้อมใจกันช่วยเหลือผม โดยเฉพาะ โค้ชคิว ที่ดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเต็มที่ อะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ต้องตั้งใจทำ เพราะไฟต์นี้คือที่สุดของที่สุดแล้ว พวกเขาอยากให้ผมคว้าแชมป์กลับมาครับ”
ด้าน “โค้ชคิว” ที่อยู่เคียงข้าง “ยอดไอคิว” มานานกว่า 5 ปี ย้ำว่าครั้งนี้นักชกในความดูแลของตนมีความพร้อมเต็มที่ หลังทุ่มเทฝึกซ้อมเพื่อยกระดับความแกร่งของร่างกายให้ถึงขีดสุด
“ไฟต์นี้ ยอดไอคิว เตรียมตัวมาอย่างดี เราใช้เวลา 9 สัปดาห์ในการวางแผนพัฒนาความพร้อมให้ดีที่สุด โดยเน้นเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายเป็นพิเศษ รวมถึงควบคุมโภชนาการให้ครบถ้วนตามโปรแกรมที่วางไว้”
“ผมให้คะแนนความพยายามของ ยอดไอคิว เต็มสิบ พร้อมขึ้นชิงแชมป์โลกเต็มที่ ส่วนกรณีที่แฟนมวยบอกว่าเขาแข็งแกร่งมากเหมือนใช้สารกระตุ้น ก็แค่แซวกันสนุก ๆ ผมขอยืนยันว่าธรรมชาติล้วน ๆ ไฟต์นี้เขามาในร่างเพชรแน่นอนครับ”