วัดพลังเลือดใหม่! “อเล็ก” นัดดวลเดือด “ทันทาวี” ศึก ONE ลุมพินี 170

“อเล็ก” ซานโดร โบซี หรือที่รู้จักกันในชื่อ “อเล็ก สิงห์มาวิน” กำปั้นดุวัย 17 ปี จากฝรั่งเศส เปิดศึกวัดเดือดกับ “ทันทาวี อาเหม็ด” นักชกขาลุยวัย 25 ปี จากอียิปต์ ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 170 วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. นี้ พร้อมถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ส่งออกไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่เวลา 20.30 – 23.30 น.
ศึกของสองนักชกเลือดใหม่โดยไฟต์นี้ “อเล็ก” ขยับขึ้นมาชกเต็มพิกัด 125 ป. เป็นครั้งแรก หลังเก็บชัยมา 2 ไฟต์รวด ขณะที่ “ทันทาวี” เพิ่งแจ้งเกิดอย่างร้อนแรงจากไฟต์เปิดตัวด้วยการชนะน็อกพร้อมคว้าโบนัส ก่อนคว้าโอกาสขึ้นชกรายการใหญ่ทันที งานนี้น่าติดตามว่า “อเล็ก” จะรับมือกับความท้าทายจากการเพิ่มน้ำหนักได้ดีแค่ไหน เมื่อต้องดวลกับ “ทันทาวี” ที่หวังต่อยอดฟอร์มเดือดจากไฟต์แรกด้วยการดับความร้อนแรงของดาวรุ่งฝรั่งเศสให้สำเร็จ
“อเล็ก” สร้างชื่อในวงการมวยไทยด้วยการเป็นนักชกต่างชาติคนแรกที่คว้าแชมป์เวทีมวยช่อง 7 สี รุ่น 105 ป. มาครอง พร้อมสั่งสมสถิติชนะถึง 64 ครั้งจาก 76 ไฟต์ ก่อนก้าวเข้าสู่เวที ONE ลุมพินี และเปิดตัวได้อย่างร้อนแรงด้วยการน็อก “คิริลล์ ชีชิค” จากรัสเซียในยก 2 ของศึก ONE ลุมพินี 124 เมื่อเดือน ก.ย. 68 พร้อมรับโบนัส 350,000 บาททันทีตั้งแต่ไฟต์แรก
จากนั้นเจ้าตัวเดินหน้าคว้าชัยต่อเนื่องด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์” ในศึก ONE ลุมพินี 139 เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ครั้งนี้เจ้าตัวต้องขยับขึ้นมาชกเต็มพิกัด 125 ป. เป็นครั้งแรก โดยมีเป้าหมายเก็บชัยไฟต์ที่ 3 ติดต่อกันให้ได้ และพิสูจน์ว่าการเพิ่มน้ำหนักจะไม่ส่งผลต่อความดุดันของตัวเอง
ด้าน “ทันทาวี” เปิดตัวอย่างสวยงามในศึก ONE ลุมพินี 165 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา ด้วยการโชว์ท่าหมุนตัวเตะกลับหลังน็อก “ราวี ลูกสวน” ในยก 2 คว้าโบนัสกลับบ้านทันที โดยถูกจับตาว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกหน้าใหม่ที่พร้อมสร้างความเดือดในรายการ
ด้วยฟอร์มอันโดดเด่น “ทันทาวี” จึงได้รับโอกาสขึ้นชกในรายการใหญ่ประจำไตรมาส เพื่อพิสูจน์ว่าชัยชนะและโบนัสในไฟต์เปิดตัวไม่ได้เกิดจากโชคช่วย โดยต้องเผชิญหน้ากับ “อเล็ก” ที่ฟอร์มกำลังเข้าฝัก ไฟต์นี้จึงเป็นบททดสอบว่าเจ้าตัวจะงัดอาวุธเด็ดอะไรมาสยบคู่ชก เพื่อยกระดับชื่อเสียงของตัวเองบนเวที ONE ขึ้นไปอีกขั้น
ศึก ONE ลุมพินี 170 จองบัตรเข้าชมในสนามได้ทาง THAI TICKET MAJOR สำหรับผู้ชมทางบ้าน สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
-เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand-ยูทูบ ONE Championship-เว็บไซต์ Watch.ONEFC.com (เฉพาะบางประเทศ)-ช่อง 7HD กด 35