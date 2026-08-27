"เบอร์บาตอฟ" ฟันธงพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ "ผีแดง" คืนฟอร์ม "ปืนใหญ่" งานไม่ง่าย

ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 เดินทางเข้าสู่ นัดที่ 2 และโปรแกรมสัปดาห์นี้มีหลายคู่ที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะทีมใหญ่ที่ต้องเร่งเก็บแต้มตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาล โปรแกรมเริ่มจาก คริสตัล พาเลซ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก่อนต่อด้วยเกมสำคัญอย่าง ลิเวอร์พูล พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์, สเปอร์ส พบ นิวคาสเซิล, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช และปิดท้ายด้วย แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซน่อล
หากมองในมุมของ ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ อดีตกองหน้าจอมเทคนิคและแบรนด์แอมบาสเดอร์ JBO Thailand เกมช่วงต้นฤดูกาลแบบนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงคุณภาพของนักเตะ แต่คือความพร้อมและความต่อเนื่อง เพราะหลายทีมเพิ่งผ่านฟุตบอลโลกและมีเวลาเตรียมทีมค่อนข้างจำกัด ทีมที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างเกมรุกกับเกมรับได้ดีกว่า ย่อมมีโอกาสคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการ
คู่ที่น่าสนใจคือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ ซึ่งปีศาจแดงได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองและน่าจะเป็นฝ่ายครองเกมบุกมากกว่า หากแนวรุกเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้เร็ว เกมนี้มีโอกาสอยู่ในการควบคุมของเจ้าบ้าน ขณะที่ สเปอร์ส พบ นิวคาสเซิล น่าจะเป็นเกมเปิดแลก เพราะทั้งสองทีมมีผู้เล่นเกมรุกที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ตลอด 90 นาที
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซน่อล ซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญของแชมป์เก่า อาร์เซน่อลต้องเจอกับเกมเยือนที่ไม่ง่าย วิลล่ามีศักยภาพเล่นงานคู่แข่งจากจังหวะเปลี่ยนเกมรวดเร็ว ดังนั้นรายละเอียดเล็กๆ และความเฉียบคมหน้าประตูอาจเป็นตัวตัดสินว่าใครจะคว้าสามคะแนน
พรีเมียร์ลีกนัดที่ 2 จึงมีทั้งเกมที่ทีมใหญ่เป็นต่อและเกมสูสีที่พร้อมเกิดผลพลิกล็อก แฟนบอลไม่ควรพลาดแม้แต่คู่เดียว