ไทยยามาฮ่า ปลุกพลังคนไทย ส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาลุยศึก เอเชียนเกมส์-เอเชียนพาราเกมส์ 2026 พร้อมร่วมสนับสนุนถ่ายทอดสดส่งตรงให้คนไทยลุ้นทั้งประเทศ

นายภาณุพล กิตติคำรณ ที่ปรึกษารองประธานกรรมการบริหาร และนายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมถ่ายภาพกับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมของทัพนักกีฬาไทย และความร่วมมือในการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 และเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ไอจิ–นาโกย่า 2026 ณ ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ผนึกกำลังภาคีพันธมิตรร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 และเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ไอจิ–นาโกย่า 2026 เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้ร่วมชม ร่วมเชียร์ และส่งพลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในทุกสนามการแข่งขัน ร่วมลุ้นทุกจังหวะสำคัญ ทุกชัยชนะ และทุกเหรียญรางวัล ในมหกรรมกีฬาระดับทวีปเอเชีย
นอกจากนี้ยามาฮ่า ชวนคนไทยรวมพลังส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้สู้เต็มที่ในทุกการแข่งขัน เพื่อสร้างผลงานและคว้าเหรียญรางวัลกลับมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย ผ่านแคมเปญ “Feel The Unique Experience – สุดทุกทาง…ต่างทุกฟีล” ที่จะพาทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสนุก ความตื่นเต้น และความมันในหลากหลายรูปแบบ พร้อมส่งต่อพลังเชียร์จากคนไทยไปสู่นักกีฬาไทยตลอดการแข่งขัน
ไทยยามาฮ่าขอเป็นอีกหนึ่งพลังสนับสนุนทัพนักกีฬาไทย ที่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อก้าวสู่การแข่งขันระดับเอเชีย และทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย พร้อมชวนคนไทยร่วมส่งเสียงเชียร์ไปด้วยกัน เพราะทุกกำลังใจคืออีกหนึ่งพลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันนักกีฬาไทยให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย และสร้างความสำเร็จบนเวทีระดับเอเชีย
ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569 โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2569 รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน 7 ช่องทีวีดิจิทัล ได้แก่ NBT, T Sports 7, 9 MCOT HD, ONE 31, MONOMAX SPORTS TV, ไทยรัฐ TV 32 และ PPTV HD 36 พร้อมรับชมแบบจัดเต็มผ่าน AIS PLAY ทุกช่องทาง ส่วนการแข่งขัน เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาพาราทีมชาติไทย ผ่านการถ่ายทอดสดระหว่างวันที่ 16–24 ตุลาคม 2569 ทาง AIS PLAY เพื่อร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย