ปิงปองเอเชียนเกมส์ใช้มือเก๋าผสมดาวรุ่ง ทีมหญิงมีลุ้นสูงสุดคว้าเหรียญได้อีกครั้ง

เทเบิลเทนนิสไทย จัดทัพใช้รุ่นเก๋าผสมดาวรุ่ง สู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ดาวดังชุดเจ้าซีเกมส์ และคว้าเหรียญทองแดงทีมหญิงเอเชียนเกมส์ ครั้งก่อน ยังเป็นแกนหลัก “บิ๊กตูน” ณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมฯ ขอลุ้น 3 ประเภท ทั้งทีมหญิง หญิงคู่ และคู่ผสม โดยเฉพาะทีมหญิง ถ้าเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้ ก็มีโอกาสคว้าเหรียญอีกครั้ง
ความเคลื่อนไหวนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้การสนับสนุนการเตรียมการในด้านต่างๆ โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พร้อมส่งนักกีฬารวม 8 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 5 คน ชิงชัยทั้งหมด 7 เหรียญทอง ชายเดี่ยว, ชายคู่, หญิงเดี่ยว, หญิงคู่, คู่ผสม, ทีมชาย และทีมหญิง
“บิ๊กตูน” นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วง 7-8 ปีหลัง ทีมเทเบิลเทนนิสไทยพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ได้ 3 เหรียญทอง มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ก็คว้าเหรียญทองแดงประเภททีมหญิง ส่วนมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทีมหญิงก็ได้อันดับ 5
นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า นับตั้งแต่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 นักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยออกไปเล่นลีกอาชีพในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่วนคนที่ซ้อมอยู่ในประเทศก็ได้คู่ซ้อมจากจีนและไต้หวันมาช่วย เรียกได้ว่ามีการฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นโดยตลอด
สำหรับทีมชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จะใช้นักกีฬาชุดที่ผสมผสานระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ แต่ตัวหลักจะเป็นชุดที่คว้าเจ้าเหรียญทองมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33, เหรียญทองแดงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 และอันดับ 5 มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ได้แก่ “หญิง” สุธาสินี เสวตรบุตร, “ทิพย์” อรวรรณ พาระนัง, “บัว” จิณห์นิภา เสวตบุตร รวมถึงผู้เล่นมากประสบการณ์ “บอล” ภาคภูมิ สงวนสิน, “เป็ด” ศรายุทธ ตันเจริญ ขณะที่ดาวรุ่งอยู่ในช่วงระหว่างอายุ 16-19 ปี มี “ไอซ์” ภัตศราภรณ์ วงละคร, “พลอย” กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล, “นอร์ตั้น” ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ที่มีดีกรีเป็นแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
“ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ มีนักกีฬาระดับแชมป์โลกรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามโอกาสคว้าเหรียญของเรายังอยู่ที่ประเภททีมหญิงมากที่สุด และยังได้ลุ้นจากประเภทหญิงคู่ และคู่ผสม หากผลการจับสลากเป็นใจ และเรารักษามาตรฐานการเข้าถึงรอบ 8 ทีม หรือ 8 คนสุดท้ายได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ในการที่จะคว้าเหรียญรางวัลอีกครั้ง” นายณัฐวุฒิ กล่าว