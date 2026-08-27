เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่! "B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2027" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 บนผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ร่วมกับ บริษัท บี-ควิก จำกัด และจังหวัดนครราชสีมา จัดแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน "B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2027" สนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "UNESCO WORLD HERITAGE MARATHON SERIES" จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2568 พร้อมยกระดับสนามให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ทั้งจำนวนนักวิ่งที่ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 คน และงานออกแบบ Key Visual ใหม่ทั้งหมดโดย Art Story ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ "เสือลายเมฆ" สัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่ สื่อถึงการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน
โดยมี คุณอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และ Race Director of B-Quik Khao Yai Marathon 2027, คุณเฮงก์ โจฮัน คิกส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-ควิก จำกัด, คุณบุศรารัตน์ อัสสรัตนกุล ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บี-ควิก จำกัด, คุณสรพงษ์ จันทร์นฤกุล ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ B2C ประเทศไทย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด, คุณสึเนะโนริ โยชิมูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน), คุณจิระศักดิ์ ปลาทิพย์ ผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณวรัท จันทยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Artstory By Autistic Thai ผู้ออกแบบ Key Visual ประจำปีนี้ ร่วมแถลงข่าวให้ข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน พร้อมด้วย คุณมิกค์ ทองระย้า Brand Ambassador B-Quik ร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของสนามวิ่งในครั้งนี้
"B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2027" จัดขึ้นในรูปแบบซีรีย์วิ่งต่อเนื่อง 5 ปี โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเจ้าภาพร่วม ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง จัดขึ้น ณ Khao Yai Marathon Venue ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการแข่งขันเป็น 5 ระยะ ได้แก่ มาราธอน 42.195 กม., ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม., 10 กม., 5 กม. และ 2 กม. โดยตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลางผืนป่ามรดกโลก
นายอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และ Race Director of B-Quik Khao Yai Marathon 2027 กล่าวว่า
"การจัดงานในปีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ B-QUIK KHAO YAI MARATHON ที่เดินทางมาถึงปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง เราตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศ ภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ปีนี้เราขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คน พร้อมยกระดับงานออกแบบ Key Visual ใหม่ทั้งหมดร่วมกับ บี-ควิก และ Art Story เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ผ่านตัวละครเสือลายเมฆให้ชัดเจนและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น"
คุณเฮงก์ โจฮัน คิกส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-ควิก จำกัด กล่าวว่า "บี-ควิก ภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของ B-QUIK KHAO YAI MARATHON อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กิจกรรมนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็น Mobility Lifestyle ที่ดูแลลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต ทั้งบนท้องถนนและในสนามวิ่ง นอกจากนี้ในปีนี้เรายังได้เชิญพันธมิตรทางธุรกิจของบี-ควิก ทั้งผู้ผลิตยางรถยนต์ แบตเตอรี่ และผ้าเบรกชั้นนำ ให้เข้ามาร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้อีกเช่นเคย เพื่อผนึกกำลังสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับนักวิ่ง และตอกย้ำภาพลักษณ์ธุรกิจยานยนต์ไทยที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน รวมถึงในปีนี้เรายังได้ความร่วมมือจาก ArtStory by Autistic Thai ที่ให้น้องๆ ออทิสติก ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิ่งระดับประเทศในครั้งนี้ ด้วยการร่วมออกแบบ KV หลักของงาน สื่อให้เห็นว่าเราทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียม และเราไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
"B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2027" จัดกิจกรรม ณ Khao Yai Marathon Venue ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรม 2 วัน ได้แก่ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2570 เป็นวันรับอุปกรณ์ (Expo Day) เวลา 10.00-18.00 น. พร้อมกิจกรรม แฟมิลี่รัน ระยะ 2 กม. ปล่อยตัวเวลา 16.30 น. และการประกวดนักวิ่งแฟนซี และวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2570 เป็นวันแข่งขัน (Race Day) เริ่มระยะมาราธอน 42.195 กม. เวลา 03.00 น., ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. เวลา 04.30 น., ระยะ 10 กม. เวลา 05.00 น. และระยะ 5 กม. เวลา 05.15 น. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล และอาหาร พร้อมรางวัล Overall, Age Group และ Top 100 ชาย-หญิง
สำหรับนักวิ่งที่สนใจร่วมท้าทายตัวเองท่ามกลางผืนป่ามรดกโลก สามารถสมัครวิ่ง "B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2027" ได้แล้วที่เว็บไซต์ https://khaoyaimarathon.com/ เปิดรับสมัครราคา Early Bird ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 และปิดรับสมัครในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 พิเศษสำหรับนักวิ่งเก่าที่เคยร่วมงาน B-Quik Khao Yai Marathon รับส่วนลดค่าสมัครทันที 50 บาท ตลอดระยะเวลาเปิดรับสมัครจนถึงวันปิดรับสมัคร ติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวสารกิจกรรมได้ทาง Facebook: KHAO YAI MARATHON
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา, สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา, อำเภอปากช่อง, เทศบาลตำบลหมูสี, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา, สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (เท็มซ่า)
พร้อมผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ นำโดย ศูนย์บริการรถยนgต์ บี-ควิก (B-Quik) ผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน, ยางรถยนต์มิชลิน, แบตเตอรี่ยัวซ่า, ผ้าเบรกเบนดิกซ์, ยางรถยนต์กู๊ดเยียร์, ยางรถยนต์โยโกฮาม่า, น้ำมันเครื่องโมบิล, ยาสีฟันเทพไทย, เกลือแร่เกเตอเรด, น้ำดื่มอควาฟิน่า, เจลให้พลังงานอะมิโนไวทัล, ดรายดาย นวัตกรรมผ้ารักษ์โลก, แพลนบี มีเดีย ผู้ให้บริการสื่อนอกบ้านครบวงจร, เช็คเรซ ระบบวิ่งครบวงจร Racepack และเช็คโฟโต้ ระบบถ่ายภาพและค้นหาภาพการแข่งขัน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบเป็นทุนสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่จัดการแข่งขันและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
📌 ข้อมูลกิจกรรม B-Quik Khao Yai Marathon 2027
วันรับอุปกรณ์ (Expo Day): 9 มกราคม 2570 เวลา 10.00-18.00 น.
วันแข่งขัน (Race Day): 10 มกราคม 2570 เวลา 03.00-10.00 น.
สถานที่: Khao Yai Marathon Venue ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง: 42.195 กม. / 21.1 กม. / 10 กม. / 5 กม. / Family Run 2 กม.
ค่าสมัคร: 500-1,250 บาท (Early Bird/Regular ตามระยะ)
ส่วนลดนักวิ่งเก่า: ลด 50 บาท ตลอดช่วงเปิดรับสมัคร
สมัครวิ่ง: https://khaoyaimarathon.com/
ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน 2569
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ติดตามข่าวสาร:
เว็บไซต์: https://khaoyaimarathon.com/
Facebook: KHAO YAI MARATHON
โทร: 061 010 4669