แข้งเวียดนามรับทรัพย์ฉ่ำ ยอดรวมเฉียด 3 หมื่นล้านดอง หลังโค่นไทยหยิบแชมป์อาเซียนคัพ

ทีมชาติเวียดนามฉลองแชมป์อาเซียนคัพ 2026 สุดชื่นมื่น หลังเสมอทีมชาติไทย 2-2 ในเกมรอบชิงชนะเลิศ นัดที่สอง ที่บ้านของตัวเอง ก่อนคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม 4-2 พร้อมรับเงินรางวัลก้อนโตเกือบ 30,000 ล้านดอง
ทั้งนี้สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่า ทัพดาวทองได้รับเงินรางวัลรวมแล้วอย่างน้อย 28,300 ล้านดอง หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 38 ล้านบาท หลังประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์อาเซียนคัพ 2026
เงินรางวัลดังกล่าวมาจากหลายส่วน ทั้งสมาคมฟุตบอลเวียดนาม (VFF), ฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมถึงหน่วยงานและภาคเอกชนที่ประกาศมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีม หลังทำผลงานคว้าแชมป์ได้สำเร็จ
โดยเฉพาะ VFF ที่มีการประกาศอัดฉีดเพิ่มเติมหลังจบเกมนัดชิงชนะเลิศ ทำให้ยอดเงินรางวัลจากสมาคมฟุตบอลเวียดนามรวมอยู่ที่ 10,800 ล้านดอง และยอดรวม 28,300 ล้านดอง ยังเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้น เนื่องจากยังมีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนและโบนัสจากภาคเอกชนเพิ่มเติมในภายหลัง