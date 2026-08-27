"ลีซอ" ชูช้างศึกสอบผ่าน แนะเวทีอาเซียนควรเลิกใช้แข้งหลัก หันมาให้โอกาสดาวรุ่ง ลองแข้งใหม่

“ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย อดีตกองหน้าทีมชาติไทย ออกมาโพสต์ข้อความชื่นชมบรรดานักเตะทีมชาติไทย หลังจบศึกอาเซียน คัพ 2026 รอบชิงชนะเลิศ แม้ทัพช้างศึกจะพลาดคว้าแชมป์ หลังเสมอเวียดนาม 2-2 ในเกมนัดที่สอง แต่แพ้ด้วยสกอร์รวม 2-4
“ลีซอ” ระบุว่า ชื่นชมน้องๆ นักเตะทีมชาติไทย เพราะวันนี้ทำผลงานได้ดี แม้จะรู้สึกเสียดายกับความผิดพลาดบางอย่าง แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วมองว่าทีมชุดนี้ “สอบผ่าน” และทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
อดีตกองหน้าทีมชาติไทย ยังชื่นชมการเปิดโอกาสให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ โดยเฉพาะนักเตะอายุน้อย รวมถึงแข้งบางรายที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นกับสโมสร แต่สามารถก้าวขึ้นมาเล่นในเวทีทีมชาติชุดใหญ่และทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ
“ลีซอ” ยังมองว่าการได้สัมผัสเกมระดับนี้ถือเป็นประสบการณ์สำคัญสำหรับแข้งดาวรุ่ง พร้อมฝากให้ทุกคนเดินหน้าต่อไป เพราะแม้ครั้งนี้จะพลาดแชมป์ แต่ทีมยังมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในอนาคต
นอกจากนี้ “ลีซอ” ยังเสนอว่า ในครั้งต่อไปควรใช้เกมลักษณะนี้เป็นเวทีสำหรับทดลองและสร้างผู้เล่นหน้าใหม่ให้มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะดาวรุ่งได้สัมผัสเกมที่มีความกดดันสูง ซึ่งเจ้าตัวเชื่อว่าแข้งรุ่นใหม่หลายคนมีศักยภาพและสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยได้