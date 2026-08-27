แดงเถือกทั้งแผ่นดิน แฟนบอลเวียดนามนับหมื่นยึดถนน ฉลองแชมป์อาเซียนคัพสมัย 4

บรรยากาศในประเทศเวียดนามเต็มไปด้วยความคึกคัก หลังพลพรรคดาวทอง ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ฟุตบอล อาเซียน คัพ 2026 มาครอง โดยแฟนๆออกมาร่วมเฉลิมฉลองตามท้องถนนกันสุดเหวี่ยง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธงชาติเวียดนามสีแดงและเสียงเชียร์ตลอดค่ำคืน
บรรยากาศการเฉลิมฉลองจากหลายพื้นที่ของเวียดนาม แฟนบอลพากันออกมาร่วมฉลองความสำเร็จของทีมชาติ หลังคว้าแชมป์อาเซียนได้เป็นสมัยที่ 4 โดยหลายพื้นที่เต็มไปด้วยขบวนรถจักรยานยนต์ ที่ประดับธงชาติเวียดนาม ขณะที่แฟนบอลจำนวนไม่น้อยสวมเสื้อสีแดง พร้อมโบกธงและเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือร่วมฉลองชัย โดยเฉพาะในกรุงฮานอยและพื้นที่ใจกลางเมือง บรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลที่ออกมาร่วมฉลองกันอย่างคึกคักจนเกิดเป็นภาพทะเลสีแดง