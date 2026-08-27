"ฮัดสัน" ยกเวียดนามคู่ควรแชมป์อาเซียน เหตุเตรียมทีมเข้มร่วมเดือน ภูมิใจช้างศึกฝ่าคำวิจารณ์ถึงรอบชิงฯ

แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ฟุตบอลทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ รอบชิงชนะเลิศ นัดที่สอง ซึ่งเกมดังกล่าว ทีมชาติไทย บุกมาเสมอ เวียดนาม 2-2 สกอร์รวมสองนัด ไทยแพ้ 2-4 ส่งผลให้เวียดนามคว้าแชมป์สมัยที่ 4 และป้องกันแชมป์ได้เป็นครั้งแรก ต่อจากปี 2024
ฮัดสัน กล่าวว่า "ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับเวียดนาม พวกเขาแข็งแกร่งมากในทัวร์นาเมนต์นี้ ส่วนตัวผมเองก็ภูมิใจกับนักเตะของผม ผมคิดว่าจากสองเกมในรอบชิงชนะเลิศ เราสมควรได้อะไรมากกว่านี้ เราสร้างโอกาสได้มากมาย และเกมนี้ ในครึ่งแรก ผมเชื่อว่าทีมของเราทำผลงานอย่างดีที่สุด ครึ่งหลังเราก็เริ่มต้นได้ดี ต้องยอมรับว่าโมเมนตัมของเกมเปลี่ยนไปหลังจุดโทษ แต่เราพยายามทำให้ดีที่สุด พยายามเสี่ยง และเมื่อเราต้องเสี่ยง ด้วยการดันแนวรับขึ้นไป ใน 1 เดือนเราได้เห็นแคแรคเตอร์มากมาย นักเตะของเราไม่เคยยอมแพ้ พยายามทำเต็มที่ ทั้งดาวรุ่ง และตัวประสบการณ์ ผมคิดว่าทุกคนทำผลงานได้น่าเหลือเชื่อ" ฮัดสัน กล่าว
"ผมคิดว่าทุกคนคงเห็น ผมพอใจมาก เราสมควรได้รับรางวัลตอบแทน เรามีดาวรุ่งมากมาย คคนะ คำยก ที่ทำผลงานได้โดดเด่น หรือชัยพล อดทน ที่เพิ่งติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์ และอีกหลายคนที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึง มันสุดยอดมาก และผมพอใจ ทุกคนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเล่นในระดับนี้ได้ และสามารถช่วยทีมได้"
"ผมไม่ได้คิดว่าเราใช้โอกาสเปลือง ผมคิดว่าทุกคนทำได้ดีมากในเกมนี้ นี่เป็นช่วงปรีซีซั่น ต้องเล่นเกมต่อเนื่อง มีความเสี่ยง หลายคนอาจจะมีปัญหาที่หัวเข่าบ้าง ผมคิดว่าเราทำได้ดีจนถึงนาทีสุดท้ายของการแข่งขัน ผมคิดว่า ทัวร์นาเมนต์นี้ยาวนานมาก เรามีหลายอย่างที่แตกต่างจากเวียดนาม การเลือกนักเตะเป็นไปได้ยาก เพราะนี่ไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่า เดย์ สโมสรมีสิทธิ์ที่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยนักกีฬาก็ได้ เหตุผลของสโมสรทุกคนก็เข้าใจ ว่าฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วในสัปดาห์หน้า ในหัวของผมที่คิดอีกอย่างคือไม่อยากส่งนักเตะ ในสภาพที่สะบักสะบอม หรือมีอาการบาดเจ็บกลับไปที่สโมสร พยายามช่วยให้ทุกคนมีแมตช์ฟิต พยายามให้สิ่งดีๆกับนักเตะ ตลอดทั้งการโค้ชชิ่ง ผมพูดหลายครั้งว่าแต่ละสโมสรเสียสละมากให้กับทีมชาติ และถ้าไม่ได้นักเตะเหล่านี้ก็ยอมรับว่าเราคงมาไม่ถึงจุดนี้เช่นกัน"
"สำหรับรายการต่อไป ก็ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับท็อป เรามีเวลาสำหรับรายการต่อไปอีก 6 สัปดาห์ หลังคืนนี้ไปก็ขอกลับไปพักก่อน แน่นอนมันผิดหวัง เพราะนี่คือเกมรอบชิงชนะเลิศด้วย ผมรู้สึกว่าจากสองเกมนี้นักเตะของเราสมควรได้รับอะไรมากกว่านี้ ผมไม่รู้จะพูดอย่างไร เรามีโอกาสดี แต่ทั้งสองเกม ผมคิดจริงๆว่าบางคนอาจจะไม่เห็นด้วย ผมคิดว่าทุกคนมีคำตอบว่าใครคือทีมที่ดีที่สุดจากสองเกมนี้ ครึ่งแรกของเกมนี้ เราเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมออกมา มีโอกาสมากมาย ทำได้ดีในพื้นที่สุดท้าย แน่นอนว่ามันผิดหวัง คือมันอีกแค่เอื้อมจริงๆ
“จากจุดเริ่มต้นก่อนทัวร์นาเมนต์นี้ ทุกคนบอกผม ทั้งจากสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ ทุกคนบอกว่า คุณเลือกทีมชุดนี้มาได้ยังไงแค่รอบแบ่งกลุ่ม ก็ไม่ผ่านแล้ว มีเสียงวิจารณ์มากมายเกิดขึ้นกับทีม ทั้งข้อมูลอะไรต่างๆ ที่มีการวิเคราะห์ และเป็นช่วงนอกฟีฟ่าเดย์ด้วย แต่ผมก็ภูมิใจกับนักเตะทุกคน ทุกคนบอกว่าผมไม่สามารถทำได้หรอก แต่สิ่งที่เราในเกมนี้ คือมันใกล้มาก ได้จุดโทษแล้วก็พลาดไป ซึ่งมันส่งผลต่อสภาพจิตใจ และ มันใกล้มาก ผมเสียดาย เพราะมันอีกนิดเดียว การมาทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยกลุ่มคนกลุ่มนี้ ทุกคนบอกว่าทีมชุดนี้ดีไม่พอ ทุกคนวิจารณ์ เราต้องเล่นกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทุกคนวิจารณ์ทั้งสมาคมฯ และตัวผม และบอกให้ดูเวียดนาม เก็บตัวได้ 4 สัปดาห์ก่อนเตะ มีเวลา 3 สัปดาห์ที่เกาหลีใต้ มีอุ่นเครื่องที่นั่น เราเก็บตัวแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้น ได้อุ่นเครื่องเกมเดียว และเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ เกมแรก หลายคนเพิ่งเล่น 90 นาทีแรกของฤดูกาล และอย่าลืมว่านี่คือช่วงปรีซีซั่น หลายคนหยุดพักมาหลายสัปดาห์ ผมภูมิใจมากๆๆๆ กับสถานการณ์แบบนี้ แต่กลุ่มคนเหล่านี้ ทุ่มทุกสิ่งที่มีในทุกวัน นั่นคือเรื่องดี เราได้เห็นดาวรุ่งมากมาย ผมรู้สึกตื่นเต้น หลายคนมีพรสวรรค์ พวกเขาเหมือนเป็นแชมป์ไปแล้วในคืนนี้ สำหรับดาวรุ่ง พวกเขาสามารถรับมือเกมใหญ่ และแสดงแคแรคเตอร์ส่วนตัวออกมา ผมคิดว่าผมมีเรื่องดีๆ ที่ให้พูดถึงกับทีมชุดนี้"
"ผมคิดว่าเวียดนามเองก็สมควรได้รับเครดิต พวกเขาเป็นทีมทีดี และแข็งแกร่ง สหพันธ์ของพวกเขาทำได้ดีมาก แต่อย่างที่บอกสองเกมนี้ พวกเขาก็เล่นได้ดี และมีความเฉียบคมในช่วงเวลาที่สำคัญ พวกเราเคารพเวียดนาม แต่ผมรู้ดีว่าสองเกมนี้เป็นเกมที่ยาก แต่เราก็สร้างโอกาสได้มากมาย ต้องให้เครดิตในทีมชาติไทยด้วยเช่นกัน"
ด้าน ยศกร บูรพา กองหน้าของทีมชาติไทย และนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ กล่าวว่า "รู้สึกเสียดาย มีโอกาสขึ้นนำ และตามมาได้ ก็ทำไม่ได้ก็เสียดายทุกคนทำดีที่สุดแล้วก็เสียใจครับ ตอนที่นำอยู่ก็เชื่อมั่นในทีมว่าจะกลับมาได้ แต่ก็กลับมาไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร ทุกคนทำเต็มที่แล้ว พวกเราจะไปพัฒนาตัวเองต่อไป"
"ไม่ได้คิดอะไรที่เวียดนามได้แชมป์ พวกเราจะกลับไปพัฒนา แสดงความยินดีกับพวกเขา แต่รอบหน้าจะพัฒนามา และเอาแชมป์รอบหน้า"
โดยหลังจากนี้ ทางทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันที โดยจะถึงท่าอากาศยานดอนเมืองในวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 14.10 น. โดยประมาณ และจะมีการสรุปผลงาน และเตรียมแผนสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปในศึกฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนกันยายน