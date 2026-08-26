“จีโน่” นำทัพสาวไทยลุยศึก เอฟเอ็ม แชมเปียนชิพ สัปดาห์นี้

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือสองของโลก นำทัพนักกอล์ฟสาวไทยลุยศึก เอฟเอ็ม แชมเปียนชิพ ชิงเงินรางวัลรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 144 ล้านบาท ที่สนามทีพีซี บอสตัน ในเมืองนอร์ทัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี มิ หวัง ซินหยิง จากจีน กลับมาป้องกันแชมป์ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคมนี้
กอล์ฟแอลพีจีเอ ทัวร์ สัปดาห์นี้มีผู้เล่นชาวไทยร่วมแข่งขัน 10 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, โมรียา-เอรียา จุฑานุกาล, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, พราว-ชเนตตี วรรณแสน, เปียโน-อาภิชญา ยุบล, แหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ, ฮัท-สุวิชยา วินิจฉัยธรรม และ โซอี้-อินทร์โซล เจียมอนุกูลกิจ นักกอล์ฟสมัครเล่นสาวไทย ที่ได้สิทธิ์จากการคว้าแชมป์รายการ โรเล็กซ์ เกิร์ล จูเนียร์ แชมเปียนชิพ ของสมาคมกอล์ฟเยาวชนสหรัฐอเมริกา (AJGA)
ทางด้านเหล่าดาวดังของโลกดีกรีแชมป์เมเจอร์ที่ร่วมแข่งขันในรายการนี้ นำโดย เนลลี คอร์ดา มือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกา และเพื่อนร่วมชาติอย่าง เจนนิเฟอร์ คัพโช, อัลลิเซน คอร์ปุซ, เล็กซี ธอมพ์สัน และลิเลีย หวู ขณะที่ มิยู ยามาชิตะ ที่เพิ่งคว้าแชมป์ที่แคนาดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาพร้อมด้วยเพื่อนร่วมชาติอย่าง มาโอะ ไซโงะ, อายากะ ฟูรุเอะ, ยูกะ ซาโสะ และฮินาโกะ ชิบุโนะ รวมถึง เฮ-รัน ยู มือสามของโลกจากเกาหลีใต้ โดยมี มิรันดา หวัง หรือ หวัง ซินหยิง จากจีน จะลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าปีที่แล้ว