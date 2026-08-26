เพจเวียดนามแสบ ทำมีมล้อ 3 แข้งไทยใส่ชุดเวียดนาม หลังพลาดช็อตสำคัญในเกมจนแพ้นัดชิงอาเซียนคัพ 2026

แฟนเพจฟุตบอลดังของเวียดนามทำมีมแสบ ตัดต่อภาพชวนเจ็บจี๊ดล้อเลียนแข้งไทย ด้วยการนำใบหน้าของ 3 นักเตะทีมชาติไทยไปใส่ในเสื้อแข่งทัพดาวทอง เวียดนาม พร้อมกับเปลี่ยนนามสกุลให้กลายเป็นชาวเวียดนามเสร็จสรรพ เพื่อประชดประชันว่าทั้ง 3 คนคือฮีโร่ผู้แฝงตัวมาช่วยให้เวียดนามคว้าแชมป์สมัยที่ 4
สำหรับ 3 นักเตะไทยที่โดนเปลี่ยนสัญชาติในมีม ประกอบไปด้วย วันชัย จารุนงคราญ แนวรับของทีม ที่โดนแซวหนัก หลังลงมาพังประตูให้ไทยนำ 2-1 ทว่าดันโชคร้ายสกัดบอลเข้าประตูตัวเองช่วงทดเจ็บนาที 90+3
คคนะ คำยก ที่โดนตัดต่อภาพในท่ายกมือไหว้ขอบคุณ หลังจากพลาดโอกาสทองยิงจุดโทษข้ามคานในนาทีที่ 48
ฉัตรชัย บุตรพรม นายทวารจอมเก๋า ที่โดนล้อเลียนจากจังหวะที่ลูกยิงของเวียดนามชนเสาแล้วเด้งมาโดนตัวเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองในนาทีที่ 52
ภาพ : GHIEN BONGDA.VN