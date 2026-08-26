แฟนบอลเสียงแตก วิจารณ์ช็อต “ฉัตรชัย” ทำเข้าประตูตัวเอง ช้าตามวัย หรือ แค่โชคร้าย

ช็อตเวียดนามตีเสมอไทย 1-1 ในเกมนัดชิงชนะเลิศ อาเซียน คัพ 2026 นัดที่สอง นาทีที่ 52 ซึ่งนักเตะเวียดนาม ยิงไปชนเสาเต็มแรง ก่อนที่ลูกฟุตบอลจะกระเด้งกลับมาโดนตัว “บอย“ ฉัตรชัย บุตรพรม นายทวารจอมเก๋าวัย 39 ปี เข้าประตูไปแบบสุดช็อก และประตูนี้ทำให้สถานการณ์สกอร์รวม ไทยตามหลังห่างเป็น 1-3
หลังช็อตนี้ โลกออนไลน์พากันวิจารณ์ โดยมองว่า ด้วยวัย 39 ปี ของฉัตรชัย ทำให้ปฏิกิริยาการตอบสนอง และการล้มตัวเซฟดูช้าลงไปกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามถึง แอนโธนี่ ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ว่าเหตุใดจึงเลือกเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูในเกมนัดชิงชนะเลิศแมตช์สำคัญเช่นนี้ ทั้งที่ ฉัตรชัย แทบจะไม่ได้ลงเล่นร่วมกับแผงกองหลังชุดนี้มาก่อน จนทำให้การยืนตำแหน่งและการสั่งการดูขาดๆเกินๆ ในหลายจังหวะ
ส่วนแฟนบอลอีกด้านก็ให้กำลังใจนายด่านจอมเก๋า โดยมองว่าช็อตนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางฟุตบอลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ เนื่องจากวิถีบอลที่พุ่งชนเสานั้นเด้งกลับมาเร็วและแรงมาก ในระยะกระชั้นชิด
อย่างไรก็ตามสุดท้ายเกมนี้จบลงที่ผล 2-2 สกอร์รวม 2 เกม ไทยพ่าย 2-4 ทำให้เวียด คว้าแชมป์สมัยที่ 2 ติดต่อกัน คว้าแชมป์สมัยที่ 4 และยังเป็นครั้งแรกที่เวียดนามคว้าแชมป์ 2 สมัยติดด้วย