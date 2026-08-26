ทีมชาติไทย บุกเสมอเวียดนาม 2-2 (สกอร์รวม 2-4) จบรองแชมป์ อาเซียน คัพ 2026

วันที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ณ มี ดิ่งห์ สเตเดียม การแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ 2026 รอบชิงชนะเลิศ นัดที่สอง ทีมชาติไทย ทีมอันดับ 94 ของโลก ลงสนามพบกับ เวียดนาม ทีมอันดับ 99 ของโลก
สถานการณ์เกมแรก ทีมชาติไทย พ่ายเวียดนาม มาก่อน 0-2 เกมนี้ แอนโธนี ฮัดสัน เลือกให้ ฉัตรชัย บุตรพรม ลงเฝ้าเสา ส่วนเกมรุกยังนำโดย ยศกร บูรพา, เสกสรรค์ ราตรี, คคนะ คำยก และ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย
เริ่มเกมมา นาที 12 ไทยมาได้ประตูขึ้นนำ จากจังหวะที่ ณัฐพงษ์ สายริยา ยกบอลให้ เสกสรรค์ ราตรี จับบอลหลุดมาเข้าทาง ยศกร บูรพา ยิงด้วยขวา เข้าไปให้ ไทยไล่มาเป็น 1-0 และสกอร์รวม ตามเหลือแค่ 1-2
นาที 17 ไทยได้ลุ้นอีกครั้ง จากจังหวะที่ เสกสรรค์ ราตรี ได้บอลตรงกลางก่อนลองยิงไกล ระยะประมาณ 35 หลา หลุดกรอบออกไป
นาที 30 ไทยได้ลุ้นอีกครั้ง จากลูกเตะมุม ที่ เวียดนาม สกัดมาเข้าทาง เสกสรรค์ ราตรี ยิงสวนข้ามคานออกไป
นาที 37 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากบอลยาวที่ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย โหม่งตั้งให้ เสกสรรค์ ราตรี ยิงหลุดกรอบออกไป
นาที 42 เวียดนามมาได้ลุ้นบ้างจากบอลครอสของ ฝาน ตวน ไต่ เปิดให้ เหงียน ซวน ซอน ได้โขกแต่บอลไปชนเสากระเด้งออกมา
นาที 45 ไทยเกือบได้ประตูอีกครั้ง จากจังหวะที่ยศกร บูรพา ตอกส้นให้ คคนะ คำยก วิ่งมายิงด้วยซ้ายบอลไปเข้าข้างตาข่าย และไม่มีจังหวะเพิ่มเติมจบครึ่งแรก ไทยนำอยู่ 1-0 สกอร์รวม ตาม 1-2
ครึ่งหลังนาที 48 ไทยมาได้จุดโทษ จากจังหวะที่ คคนะ คำยก ไปโดน ฟาม ซ่วน แหม่ง เสียบล้มลงในเขตโทษ แต่คคนะ ยิงข้ามคานออกไป
นาที 52 เวียดนามมาได้ประตูตีเสมอ จากจังหวะครอส ของ ฝาน ตวน ไต่ แล้วเป็นโด หว่าง เฮน ที่ยิงไปชนเสากระเด้งไปโดนฉัตรชัย บุตรพรม เข้าไปให้สกอร์รวม เป็น 3-1
นาที 69 เวียดนาม ได้ลุ้นจากฟรีคิก เและเป็น เหงียน ไห่ ลอง ที่ยิงไปชนเสา และเป็น เหงียน กวาง ไห่ ที่ซ้ำหลุดกรอบออกไป
นาที 70 ไทยเปลี่ยนตัวสองคน ด้วยการส่ง ปกเกล้า อนันต์ และ เจะฮานาฟี มามะ ลงสนามไปแทนที่ ยศกร บูรพา และ เสกสรรค์ ราตรี
นาที 75 ไทยได้ลุ้นอีกครั้ง จากจังหวะที่ ปกเกล้า อนันต์ จ่ายยัดให้คคนะ คำยก แต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงด้วยขวาหลุดกรอบออกไป
นาที 83 ไทยเปลี่ยนอีกสองคนด้วยการส่ง วันชัย จารุนงคราญ และ วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ ลงไปเล่นแทน อูแซมมา เทียงคาม และ สารัช อยู่เย็น
นาที 85 ไทยนำอีกครั้งจากบอลยาว ที่วันชัย จารุนงคราญ ไปฉกแล้วยิงเข้าไปให้ ไทย นำ 2-1 สกอร์รวม 2-3
นาที 88 ไทยเปลี่ยนตัวคนสุดท้าย ส่งพาตริก กุสตาฟส์สัน ลงไปเล่นแทน ธีรศักดิ์ เผยพิมาย
ทดเจ็บนาทีที่ 3 เวียดนาม มาได้ประตูตีเสมออีกครั้งจากจังหวะที่ วันชัย จารุนงคราญ พยายามสกัดแต่บอลเข้าประตูตัวเองไป
จบเกม ทีมชาติไทย เสมอ เวียดนาม 2-2 สกอร์รวม 2-4 ทำให้เวียดนามเป็นแชมป์อาเซียน คัพ 2026 ส่วน ไทยได้รองแชมป์
โดยหลังจากนี้ ทางทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันที โดยจะถึงท่าอากาศยานดอนเมืองในวันท่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 14.10 น. โดยประมาณ และจะมีการสรุปผลงาน และเตรียมแผนสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปในศึกฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนกันยายน
รายชื่อ 11 ตัวจริง
ณัฐพงษ์ สายริยา, มานูเอล ทอม เบียรห์, เสกสรรค์ ราตรี, สารัช อยู่เย็น (C), คคนะ คำยก, ยศกร บูรพา, วาริส ชูทอง, อูแซมมา เทียงคาม, ธีรศักดิ์ เผยพิมาย, ฉัตรชัย บุตรพรม (GK), ชัยพล อดทน
กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล (GK), ณัฐพงษ์ สายริยา, มานูเอล ทอม เบียรห์, เสกสรรค์ ราตรี, สารัช อยู่เย็น (C), คคนะ คำยก, ยศกร บูรพา, วาริส ชูทอง, อูแซมมา เทียงคาม, ธีรศักดิ์ เผยพิมาย, ชัยพล อดทน