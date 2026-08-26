"ไบร์ท-เตชินท์" และ “โรม-วชิรวิทย์” พร้อมพิสูจน์ผลงาน "เอมเอฟเจ ออล เจแปน โรด เรซ แชมเปี้ยนชิพ" สนาม 4 โมเตกิ

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ยังคงมุ่งมั่นผลักดันนักแข่งดาวรุ่งไทยให้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด “เรซ ทู เดอะ ดรีม” โดยล่าสุดสองนักแข่งไทยอย่าง "ไบร์ท" เตชินท์ อินทร์อภัย และ “โรม” วชิรวิทย์ ไม้ดัดพันธ์ กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการเอมเอฟเจ ออล เจแปน โรด เรซ แชมเปี้ยนชิพ 2026 คลาส J-GP3 สนามที่ 4 ณ โมบิลิตี รีสอร์ต โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2026 นี้
สำหรับ "ไบร์ท-เตชินท์" เจ้าของรถ Honda NSF250R หมายเลข 14 สังกัดทีมแอสเทโม เอสไอ เรซซิง วิธ ไทย ฮอนด้า ลงทำการแข่งขันแบบเต็มฤดูกาล จากผลงาน 3 สนามที่ผ่านมา สามารถเก็บคะแนนสะสมได้ทั้งหมด 13 คะแนน รั้งอันดับที่ 14 ของตารางคะแนนสะสมประจำฤดูกาล 2026
ด้าน “โรม-วชิรวิทย์” เข้าร่วมการแข่งขันรายการเอมเอฟเจ ออล เจแปน โรด เรซ แชมเปี้ยนชิพ 2026 เป็นสนามแรก หลังจากเมื่อตอนต้นฤดูกาลสามารถเก็บคะแนนสะสมรายการอิเดมิตสึ โมโตโฟร์ เอเชีย คัพ 2026 สนามแรกที่บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต มาครองได้ในฐานะนักแข่งไวลด์การ์ด รวมทั้งสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในรายการอิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ 2026 ช่วงครึ่งฤดูกาล