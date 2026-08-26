“จันทร์แจ่ม” เปิดทางนักมวยหญิงอาชีพเข้าทีมชาติ เชื่อเพิ่มการแข่งขัน กระตุ้นนักกีฬาในแคมป์

“จันทร์แจ่ม” สุวรรณเพ็ง นักมวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดง รุ่น 66 กิโลกรัมหญิง จากโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เปิดมุมมองถึงแนวทางการเปิดโอกาสให้นักมวยหญิงอาชีพเข้ามาร่วมฝึกซ้อมและคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต โดยมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยเพิ่มทางเลือกและสร้างการแข่งขันภายในแคมป์ทีมชาติ
จันทร์แจ่ม กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างมากหากนักมวยหญิงอาชีพสนใจเข้ามาชกมวยสากลสมัครเล่นเพื่อโอกาสก้าวสู่ทีมชาติไทย เนื่องจากปัจจุบันนักมวยหญิง โดยเฉพาะในรุ่นน้ำหนักใหญ่ ยังมีจำนวนไม่มาก จึงอยากเห็นนักมวยหน้าใหม่เข้ามาร่วมเก็บตัวในแคมป์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการประลองฝีมือและเพิ่มการแข่งขันภายในทีม
“ถ้ามีนักมวยหญิงอาชีพอยากเข้ามาชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ก็ยินดีมาก เพราะตอนนี้นักมวยหญิง โดยเฉพาะรุ่นใหญ่ ขาดแคลนมาก อยากได้นักมวยใหม่ ๆ เข้ามาในแคมป์ เพื่อจะได้มาประลองฝีมือกัน และเป็นแรงกระตุ้นให้นักมวยในแคมป์มีความกระตือรือร้นมากขึ้น”
เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกยังมองว่า การมีนักมวยหน้าใหม่หรือจากสายอาชีพเข้ามาแข่งขันในแคมป์ จะช่วยสร้างแรงผลักดันให้นักกีฬาทุกคนต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพราะหากนักมวยที่อยู่ในแคมป์เกิดพ่ายแพ้ให้กับนักมวยที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ก็อาจต้องกลับไปทบทวนและพิจารณาฟอร์มของตัวเองเพื่อยกระดับฝีมือต่อไป
สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 จันทร์แจ่มเผยว่า จะพยายามโฟกัสแบบแมตช์ต่อแมตช์ ไม่กดดันตัวเองกับเป้าหมายมากเกินไป โดยตั้งใจเดินหน้าให้ได้ไกลที่สุด และหากมีโอกาสก็หวังที่จะคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้