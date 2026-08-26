ก.ท่องเที่ยวและกีฬา นำทัพ กกท. – กองทุนกีฬา ผนึกพันธมิตรถ่ายทอดสด “เอเชียนเกมส์ และ
เอเชียนพาราเกมส์ ไอจิ-นาโกย่า 2026” ชวนคนไทยเชียร์ทัพไทย ผ่านทีวีดิจิทัลและ AIS PLAY
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรภาคเอกชน ประกาศความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 และเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 “ไอจิ-นาโกย่า 2026” จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศร่วมติดตามการแข่งขันและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยอย่างทั่วถึง ผ่านทั้งทีวีดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569 ถ่ายทอดผ่าน 7 ช่องทีวีดิจิทัล ได้แก่ NBT, T Sports 7, 9 MCOT HD, ONE 31, MONOMAX SPORTS TV, ไทยรัฐ TV 32 และ PPTV HD 36 ขณะที่ AIS PLAY เปิดให้รับชมทั้ง 2 มหกรรมกีฬา โดยจะถ่ายทอดสดเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5ระหว่างวันที่ 16 – 24 ตุลาคม 2569 เพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่องทางของ AIS PLAY
การแถลงข่าวครั้งนี้มี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ร่วมแถลงรายละเอียดความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ ไอจิ-นาโกย่า 2026 พร้อมด้วยพันธมิตรภาคเอกชนและผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสด ไม่ว่าจะเป็น TOYOTA, AIS, COUNTERPAIN, SPONSOR, YAMAHA และ GRAND SPORT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังเชียร์ให้กับนักกีฬาไทย
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทย โดยทำงานร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการฝึกซ้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา บุคลากร ตลอดจนการดูแลนักกีฬา เพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ “เอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์เป็นเวทีสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทย และเป็นโอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชน จึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทย และร่วมติดตามการแข่งขันครั้งนี้ไปพร้อมกัน”
ด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กกท. มีภารกิจสำคัญทั้งในส่วนของการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทย รวมถึงการทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการแข่งขันได้อย่างทั่วถึง โดย กกท. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรในการดำเนินการถ่ายทอดสด เพื่อให้คนไทยสามารถติดตามและร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้ตลอดการแข่งขัน “สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จะถ่ายทอดสดการแข่งขันส่งตรงจากญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่เริ่มการแข่งขันคือ 10 กันยายน ก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กันยายน ผ่าน 7 ช่องทีวีดิจิทัล ได้แก่ ช่อง NBT, T Sports 7, MONOMAX SPORTS TV, 9 MCOT HD, ONE 31, ไทยรัฐ TV 32 และ PPTV HD 36 พร้อมทั้งยังสามารถรับชมได้แบบจัดเต็มได้ทาง AIS PLAY ซึ่งจะรองรับการถ่ายทอดสดเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 อีกด้วย โดยจะเริ่มถ่ายทอดในวันที่ 16ตุลาคม ก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ตุลาคม เพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยได้อย่างเต็มอิ่มและต่อเนื่องทั้งสองมหกรรมกีฬา”
ดร.ก้องศักด กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการถ่ายทอดสดแล้ว กกท. ยังเดินหน้าสื่อสารและประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “#มากกว่ามหกรรมกีฬา” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและชวนคนไทยร่วมเชียร์ ร่วมลุ้น และร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยตลอดการแข่งขัน
ในส่วน นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีภารกิจในการสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาไทยในหลายมิติ โดยเฉพาะการสร้างความพร้อมให้นักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ “สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ ไอจิ-นาโกย่า 2026 กองทุนฯ ได้สนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานด้านการกีฬา ครอบคลุมทั้งนักกีฬา สมาคมกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา ครอบคลุมตั้งแต่งบประมาณการฝึกซ้อม เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา อุปกรณ์กีฬา บุคลากรผู้ฝึกสอน ตลอดจนเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมที่ได้รับเหรียญรางวัล ก็มีการเตรียมไว้แล้ว”
“ขณะเดียวกัน กองทุนฯ ยังสนับสนุนภารกิจด้านการถ่ายทอดสด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามการแข่งขันและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทย เพราะการสนับสนุนด้านกีฬาไม่ใช่เพียงการสนับสนุนนักกีฬาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างระบบและโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงกีฬา และได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของนักกีฬาไทย”
ขณะที่ นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายและแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำ AIS ยังคงมุ่งมั่นเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อให้คนไทยได้รับชมมหกรรมกีฬานานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เราตั้งใจมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด ด้วยการเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานและสัญญาณสตรีมมิ่งบน AIS PLAY เพื่อรองรับการถ่ายทอดสดศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 และเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 จากเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ตามสิทธิ์อย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT และ Online สู่สายตาแฟนกีฬาชาวไทยด้วยความคมชัดระดับ Full HD ครอบคลุมทุกอุปกรณ์ พร้อมจัดเต็มช่องทางรับชมการแข่งขันมากที่สุดถึง 17 ช่อง พร้อมด้วยทีมพากย์คุณภาพ และสามารถติดตามคอนเทนต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มากถึง 3 ช่อง รวมถึงไฮไลต์และรีรัน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมส่งพลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้สร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัล ตลอดจนร่วมบันทึกช่วงเวลาแห่งความประทับใจไปพร้อมกันผ่าน AIS PLAY”
นอกจากความพร้อมด้านการถ่ายทอดสดแล้ว การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการรวมพลังความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนวงการกีฬาไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ ได้แก่ คุณสุรักษ์ พานิชย์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, คุณรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือAIS, คุณวรภาดา อุทัยนฤมล ผู้จัดการแบรนด์เคาน์เตอร์เพน บริษัท ไทโช ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด, คุณชรินทร์ ตระการสกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด, คุณอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่วางแผนการค้าและการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และคุณพีรเมธ นิมากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยกันอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI ในฐานะผู้ออกแบบชุดทีมชาติไทยสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ โดยคุณรติรส จุลชาตรองประธานบริหารแบรนด์ SIRIVANNAVARI ร่วมบอกเล่าแรงบันดาลใจในการออกแบบ ซึ่งได้รับพระวิสัยทัศน์จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการนำผ้าทอไทยมาตัดเย็บ พร้อมสอดแทรกเรื่องราวความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นผ่านงานปัก สะท้อนภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติ
ภายในงานยังมีการพูดคุยกับนักกีฬาทีมชาติไทยจากทั้ง เอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความพร้อมก่อนเดินทางสู่การแข่งขัน ได้แก่ “บิว” ภูริพล บุญสอน นักกีฬากรีฑา, “บี” จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น, “บัว” จิณณ์นิภา เสวตรบุตร นักกีฬาเทเบิลเทนนิส, “อิซซี่” อิสซาเบล เฟย์ ฮิกส์ นักกีฬากระดานโต้คลื่น, “ต้นน้ำ” กันตีมูล นักกีฬาว่ายน้ำ, “สกาย” กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล นักกีฬาว่ายน้ำ, “เอสที” วารีรยา สุขเกษม นักกีฬาสเก็ตบอร์ด และ “นาตาลี” นาคประเสริฐ นักกีฬาพาเดล พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราทีมชาติไทย ได้แก่ “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ, “โปเต้” ณัฐพงษ์ มีชัย นักแบดมินตันพารา, “รุ่ง” รุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักเทเบิลเทนนิสพารา และ “แบม” กมลพรรณ กระราชเพชรนักกีฬายกน้ำหนักพารา รวมพลังความมุ่งมั่นพร้อมขอแรงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวไทย ก่อนออกเดินทางสู่การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 และเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 “ไอจิ-นาโกย่า 2026” ณ ประเทศญี่ปุ่น
ขณะเดียวกันยังมีการเปิดตัวกิจกรรมและคอนเทนต์ภายใต้แคมเปญ “#มากกว่ามหกรรมกีฬา” ที่มุ่งสร้างประสบการณ์การชมและเชียร์กีฬาในรูปแบบที่เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม ผ่าน 4 ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมส่งต่อเรื่องราวและสร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้แนวคิดที่ว่าทุกคนล้วนเป็นนักสู้ในสนามชีวิตจริงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นใคร นำโดย เตนล์ ชิตพล (TEN) ศิลปิน K-Pop ชาวไทยที่ดังไกลระดับโลก, เอส ศุภ ไอดอลดังและอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยผู้ผ่านทั้งซีเกมส์ 2022 และเอเชียนเกมส์ 2023, นาตาลี นาคประเสริฐ แชมป์หญิงคู่พาเดล (Padel) ระดับเอเชีย ที่มีลุ้นเหรียญจากกีฬาใหม่ล่าสุดที่ถูกบรรจุในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ และ บูม กษิดิศ สำเร็จ นักเทนนิสชายเดี่ยวมือ 1 ของไทย เจ้าของประวัติศาสตร์นักเทนนิสไทยคนแรกในรอบ 13 ปีที่ก้าวเข้าสู่แกรนด์สแลม ออสเตรเลียนโอเพ่น ปี 2025 โดยทั้ง 4 จะทำหน้าที่ชักชวนแฟนคลับและคนรุ่นใหม่ร่วมชมและเชียร์กีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ในรูปแบบและแพลตฟอร์มที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น ถ่ายทอดผ่านประมวลภาพแฟชั่นเซ็ตในแบบนิวสุคส์ที่สร้างสรรค์จากนิตยสารแฟชั่นและลักชัวรีชั้นนำระดับโลกอย่าง Harper’s BAZAAR โดยเตนล์และเอส ศุภ จะมีกิจกรรมแถลงข่าวเพิ่มเติมในวันที่ 19 กันยายนนี้ ให้แฟนกีฬาได้ติดตามต่อไป
ทั้งนี้ คนไทยสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันครั้งสำคัญ ด้วยการติดตามชมและเชียร์นักกีฬาไทยในการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ตั้งแต่วันที่10 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569 ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป รับชมผ่านทีวีดิจิทัล ช่อง NBT, T Sports 7, 9 MCOT HD, ONE 31, MONOMAX SPORTS TV, ไทยรัฐ TV 32 และ PPTV HD 36 สลับหมุนเวียนกันไปนอกจากนี้ยังรับชมได้แบบจัดเต็มทาง AIS PLAY ทุกช่องทาง ทั้งแอปพลิเคชัน AIS PLAY (มือถือ/แท็บเล็ต), AIS PLAYBOX, เว็บไซต์ https://aisplay.ais.th บน PC และ โน๊ตบุ๊ค, Android TV, Samsung Smart TV , LG Smart TV และ Apple TV สำหรับพิธีเปิดในวันที่ 19 กันยายน 2569 และพิธีปิดในวันที่ 4 ตุลาคม จะถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปทางช่อง NBT, T Sports 7, PPTV และ AIS PLAY
ส่วนเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 24 ตุลาคม 2569 สามารถรับชมผ่าน AIS PLAY ทุกช่องทาง เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทย
แฟนกีฬาไทยสามารถติดตามข่าวสาร รวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ของการแข่งขันได้ที่ Facebook Fanpage: SAT Thailand Sports Nation, Stadium TH ทุกช่องทาง และ The Standard Sport