“เนเน่” สาวน้อยมหัศจรรย์ ทะยานรอบชิงเวทีอเมริกาส์ก็อตทาเลนท์ 2026 ได้แรงผลักดันชั้นเยี่ยมจากคุณพ่ออดีตนักตะกร้อ

ถือเป็นกระแสทอล์กออฟเดอะทาวน์สะเทือนวงการบันเทิง หลังจาก เนเน่ รอยัล หรือ “น้องแพรว” รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยมหัศจรรย์วัยเพียง 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีระดับโลก ด้วยการคว้าปุ่มทองคำ Live Show Golden Buzzer จาก Mel B กรรมการตัวแม่ในรายการ America's Got Talent 2026 ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (Finals) หลังโชว์โซโล่กีตาร์และร้องเพลง "Black Hole Sun" ของวง Soundgarden จนคนดูทั้งฮอลล์ต้องลุกขึ้นยืนปรบมือ
ทว่าเบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกที่ดูเหมือนปาฏิหาริย์นี้ กลับขับเคลื่อนด้วยสปิริตและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่ออย่าง “พ่อณรงค์” อดีตนักกีฬาเซปักตะกร้อผู้คลั่งไคล้ในลูกหวายชนิดเข้าเส้น
ในอดีตนั้น กีฬาตะกร้อคือลมหายใจและคือสิ่งที่รักที่สุดของเจ้าตัว แต่เมื่อวันหนึ่งที่ได้เห็นแววตาและความฝันอันแรงกล้าของลูกสาวในเส้นทางสายดนตรี หัวใจคนเป็นพ่อและอดีตนักกีฬาจึงต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ ทิ้งรองเท้าผ้าใบและลูกหวายที่ผูกพันมาทั้งชีวิต เพื่อเปลี่ยนบทบาทตัวเองมาเป็นโค้ชและลมใต้ปีกให้กับลูกสาวอย่างเต็มตัว
จากสนามตะกร้อสู่การเป็นผู้จัดการส่วนตัวคนแรก พ่อณรงค์ทุ่มเทเวลาและแรงกายแรงใจทั้งหมดที่มี คอยประคับประคองลูกสาวตั้งแต่วันที่ยังเดินสายเปิดหมวกตามถนนคนเดินในจังหวัดภูเก็ต คอยแบกตู้ลำโพง ขนเครื่องดนตรี และนั่งเฝ้าลูกสาวซ้อมกีตาร์วันละหลายชั่วโมง วินัยอันเคร่งครัดที่พ่อณรงค์เคยใช้ในฐานะนักกีฬา ถูกถ่ายทอดลงสู่การฝึกซ้อมดนตรีของเนเน่ จนหล่อหลอมให้เธอกลายเป็นมือกีตาร์ที่มีเทคนิคการเล่นที่แข็งแกร่ง ดุดัน และเต็มไปด้วยพละกำลัง ไม่ต่างจากสไตล์การเล่นกีฬาของคนเป็นพ่อ
การคว้าปุ่มทองคำบนเวที AGT 2026 ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ถือเป็นชัยชนะร่วมกันของครอบครัว และเป็นข้อพิสูจน์ชั้นดีว่า ความทุ่มเทแบบเก้าอี้เสริมไม่มีอยู่จริงในพจนานุกรมของอดีตนักกีฬาตะกร้อคนนี้ และเชื่อแน่ว่าในรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึง แฟนกีฬาและแฟนเพลงชาวไทยจะร่วมส่งใจเชียร์สาวน้อยร็อกเกอร์สายเลือดนักกีฬาคนนี้ให้ไปถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอน