“ขวัญพิชชา” สร้างประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์โรลเลอร์สกีเอเชีย

“น้องขวัญ” ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยวัย 16 ปี สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการโรลเลอร์สกีไทย ด้วยการคว้าเหรียญทองประเภท ซูเปอร์ สปรินท์ ฟรี 200 เมตรหญิง ในการแข่งขันศึกเอเชียนคัพ 2026 รายการ FIS Roller Ski Asian Cup สนามที่ 2 ณ เมืองอักโทเบ สาธารณรัฐคาซัคสถาน
ทั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งในประเภทหญิงสามารถผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายได้ถึง 3 คน ได้แก่ ขวัญพิชชา, “พลอยรุ้ง” ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี และ “ลีน่า” แอนเจลิน่า วชิราพร รอสส์ โดยมี 2 คนทะลุเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้าย ก่อนที่ “ขวัญพิชชา” จะก้าวไปคว้าแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศ
ขณะที่ประเภทชาย “โจ๊กเกอร์” ธนาธิป บุญฤทธิ์ ทำผลงานเยี่ยมผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายได้สำเร็จเช่นกัน
สำหรับการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 8 คน นำโดย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ รองเลขาธิการสมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน โดยมีนักกีฬาชาย 4 คน ได้แก่ ธนากร เงยไชย, ธนาธิป บุญฤทธิ์, จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม, ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา และนักกีฬาหญิง 4 คน ได้แก่ ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์, ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี, แอนเจลิน่า วชิราพร รอสส์ และ กนกชญา เฉลิมโชคชัย
ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน FIS Roller Ski Asian Championships 2026 ที่สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จังหวัดเพชรบุรี ในเดือนตุลาคมนี้ รวมถึงการเตรียมทีมล่าโควตาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2028 ต่อไป