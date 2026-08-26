กมธ.ท่องเที่ยวฯ ปักหมุดบอลไทยสู่บอลโลก “โปรดปราน” ขานรับ “PM Youth Cup” ปั้นรากหญ้าทั่วประเทศ สร้างทางเชื่อมเยาวชนสู่ทีมชาติ

กมธ.ท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา เปิดเวทีใหญ่ “Thailand Football Transformation” ระดมทุกภาคส่วนวางรากฐานฟุตบอลไทยใหม่ทั้งระบบ ด้าน “โปรดปราน สมานมิตร” ขานรับ “Prime Minister’s Youth Cup” ชูการแข่งขันตั้งแต่อำเภอถึงระดับประเทศ เฟ้นดาวรุ่งเข้าสู่ระบบทีมชาติ วางเป้าหมายระยะยาวพาบอลไทยสู่เวทีฟุตบอลโลก
วันที่ 26 สิงหาคม 2569 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Thailand Football Transformation พลิกโฉมระบบฟุตบอลไทย สร้างรากฐานใหม่ ภายใต้กระทรวงการกีฬา สู่อนาคตที่ยั่งยืน” จัดโดยคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา
โดยมี นายพิศูจน์ รัตนวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วย พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ตลอดจนคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้แทนจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคมกีฬา สโมสรฟุตบอล ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และนักวิชาการ เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางใหม่ของฟุตบอลไทย
นายพิศูจน์ กล่าวว่า ฟุตบอลในปัจจุบันไม่ใช่เพียงกีฬา แต่เป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ การจ้างงาน และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประเทศไทยมีเยาวชนที่มีศักยภาพจำนวนมาก แต่โจทย์สำคัญคือการสร้าง “ระบบและเส้นทางพัฒนานักฟุตบอล” ที่ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับรากหญ้า อะคาเดมี สโมสร ไปจนถึงทีมชาติ
“สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เพียงการสร้างกระแสเมื่อมีเด็กเก่งเกิดขึ้น แต่ต้องสร้างระบบให้เด็กเหล่านั้นเดินต่อได้ หากประเทศไทยตั้งเป้าไปฟุตบอลโลก วันนี้ต้องตอบให้ได้ว่า เราจะสร้างรากฐานและระบบรองรับอย่างไร รวมถึงแนวคิดการจัดตั้ง ‘กระทรวงการกีฬา’ หากเกิดขึ้นจริง จะต้องออกแบบโครงสร้างให้สามารถบูรณาการงานกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายพิศูจน์ กล่าว
ด้าน นางโปรดปราน สมานมิตร ว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการพัฒนาเยาวชน ระบบอะคาเดมี และเส้นทางสู่ทีมชาติ โดยให้ความสำคัญกับการแข่งขัน “Prime Minister’s Youth Cup” หรือ PM Youth Cup ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดตัว เพื่อยกระดับระบบการแข่งขันกีฬาเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้าสู่ทีมชาติอย่างเป็นระบบ
การแข่งขันฟุตบอลประกอบด้วย ฟุตบอลชาย U14, U16 และ U18 รวมถึงฟุตบอลหญิง U18 โดยประเภทฟุตบอลชายใช้ระบบการแข่งขัน 4 ระดับ ตั้งแต่อำเภอ–จังหวัด–ภูมิภาค 12 โซน–ระดับประเทศ พร้อมเฟ้นหาทั้งทีมแชมป์และนักกีฬาออลสตาร์จากแต่ละจังหวัด เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทุกพื้นที่เข้าสู่ระบบการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
นางโปรดปราน ระบุว่า จะผลักดันโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างความต่อเนื่องของการแข่งขัน และให้ PM Youth Cup กลายเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูประบบกีฬาเยาวชน เชื่อมโยงนักกีฬาศักยภาพจากระดับรากหญ้าเข้าสู่ทีมชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เวทีสัมมนายังเจาะลึกการปฏิรูปฟุตบอลอาชีพไทย ทั้งระบบลีก สโมสร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และบุคลากรฟุตบอลสู่มาตรฐานสากล โดยมีผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายพาทิศ ศุภะพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการกิจการต่างประเทศ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ดำเนินรายการโดยนายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ โฆษกคณะอนุกรรมาธิการด้านการกีฬา
ช่วงบ่ายเปิดเวที “Road to World Cup จะพาฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกได้อย่างไร” โดยมี ผศ.จ.ส.อ.อเนชา เพียรทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พล.อ.ม.ล.สุปรีดี ประวิตร ประธานสโมสรราชประชา นายณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และนายปิยพล ม่วงมี หรือ “จีโน่ The Snack” ร่วมถอดบทเรียนและเสนอแนวทาง โดยมีนายภานพ ใจเกื้อ อนุกรรมาธิการด้านการกีฬา เป็นผู้ดำเนินรายการ
เวทีครั้งนี้จึงไม่เพียงตั้งคำถามว่า “ฟุตบอลไทยจะไปฟุตบอลโลกได้เมื่อใด” แต่กำลังผลักดันคำถามที่สำคัญกว่า คือ ประเทศไทยจะสร้างระบบอย่างไร ให้เด็กไทยจากทุกอำเภอมีเส้นทางตั้งแต่สนามรากหญ้า ไปจนถึงการสวมเสื้อทีมชาติไทยในอนาคต