คิม ซัง ซิก โค้ชเวียดนามพร้อมเต้น ลั่นปิดจ๊อบไทยฉลองแชมป์อาเซียนในบ้าน

คิม ซัง-ซิก เฮดโค้ชทีมชาติเวียดนาม ให้คำสัญญาว่าจะร่วมเต้นฉลองกับลูกทีมหากทัพดาวทอง สามารถคว้าแชมป์รายการ อาเซียน คัพ 2026 ได้สำเร็จ ในนัดชิงชนะเลิศที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในคืนวันพุธ ที่ 26 ส.ค.นี้
เวียดนาม กุมความได้เปรียบด้วยสกอร์ 2-0 จากเกมนัดแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และเตรียมจะพบกับลูกทีมของ แอนโธนี่ ฮัดสัน อีกครั้ง ณ สนาม มีดิ่งห์ สเตเดี้ยม ในกรุงฮานอย โดยหวังจะสร้างประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์ได้เป็นครั้งแรก
“ถ้าทั้งนักเตะและแฟนบอลอยากให้ผมเต้น ผมก็จะเต้น” คิม กล่าว “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เหงียน ดินห์ บัค จะทำประตูได้ และถ้าเขาทำสำเร็จ เราอาจจะฉลองด้วยการเต้นด้วยกันก็ได้”
ทั้งนี้ “โค้ชคิม” เคยออกลีลาในสนามมาแล้ว หลังจากที่อดีตแข้งทีมชาติเกาหลีใต้ผู้นี้เคยกลายเป็นกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดียจากภาพการเต้นฉลองหลังจบเกมที่พา ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส คว้าแชมป์เคลีก 1 เมื่อปี 2022
ในอดีต เวียดนาม เคยคว้าแชมป์อาเซียนมาแล้วในปี 2008, 2018 และ 2024 แต่ยังไม่เคยป้องกันแชมป์ได้เลย ในขณะที่ “โค้ชคิม” กำลังลุ้นเป็นโค้ชคนที่ 5 ต่อจาก ราดดี้ อัฟราโมวิช, ปีเตอร์ วิธ, เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง และ มาโน่ โพลกิ้ง ที่สามารถคว้าแชมป์ติดต่อกันได้
ขอบคุณภาพ : aseanutdfc.com