กอล์ฟประกาศเป้า 1 ทอง ผ่านมีทเดอะเพรสเอเชียนเกมส์สองหน 16 กีฬาตั้งธงคว้า 4 ทอง

มีทเดอะเพรสกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 2 มี 8 สมาคมกีฬาเข้าร่วม กอล์ฟ ประกาศเป้า 1 เหรียญทอง ขณะที่ยกน้ำหนักหวัง 2-3 เหรียญ บาสเกตบอล หวังทีม 3x3 ติดเหรียญ เช่นกันกับยิงธนู ที่หวังเหรียญรางวัล ด้านยิงปืน-ยิงเป้าบิน มองถึงรอบไฟนอลส์ ขณะที่พาเดลขอเข้ารอบลึกที่สุด สรุปเป้าหมาย 16 สมาคมกีฬา หลังผ่านการแถลงความพร้อม 2 รอบ อยู่ที่ 4 เหรียญทอง
สมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานมีทเดอะเพรสเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 เพื่อแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทย ชุดเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 19 กันยายน - 4 ตุลาคมนี้ ที่ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน โดยเมื่อ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่ 2 มี 8 สมาคมกีฬาเข้าร่วม โดยมี นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ เลขาธิการสมาคมกีฬานักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าวร่วมกับ 8 สมาคมกีฬา
ศุภลักษณ์ ชัยโรจน์ นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทย เผยว่า พาเดลถือเป็นกีฬาใหม่ในเอเชียนเกมส์ ในแถบเอเชียตะวันออกกลางนิยมเล่นกันมาก ส่วนในไทยเติบโตต่อเนื่อง จำนวนคอร์ทปีนี้มากขึ้นกว่าปีก่อน 3 เท่า นิยมเล่นกันมากในกลุ่่มจังหวัดท่องเที่ยว และจะมีแข่งในซีเกมส์ 2027 ด้วย ส่วนเอเชียนเกมส์หนนี้ไทยส่งนักกีฬา 2 คู่ เป็นชาย 2 คน และหญิง 2 คน ชิง 2 เหรียญทอง ซึ่งทั้ง 4 คน มีโปรแกรมซ้อมและแข่งอยู่เสมอ ซึ่งก็เชื่อว่าจะพร้อมที่สุดเมื่อถึงทัวร์นาเมนต์ ทีมชายการแข่งขันเข้มข้น กาตาร์และญี่ปุ่น เป็นทีมเต็ง ก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์และตั้งเป้าหมายจะเข้ารอบให้ลึกที่สุด เช่นเดียวกันกับทีมหญิง
สงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เผยว่า สำหรับกีฬายิงธนูมหาอำนาจอยู่ในเอเชียทั้งหมด ทั้งอินเดีย แชมป์โลกล่าสุด รวมไปถึง เกาหลีใต้, จีน และบังคลาเทศที่แรงขึ้นมาในช่วงหลังๆ ส่วนญี่ปุ่นก็ไม่ธรรมดา หนนี้เราใช้นักกีฬาหน้าใหม่ผสมหน้าเก่า ชิงแชมป์เอเชียล่าสุด เราได้ที่ 4 ทีมชาย ดังนั้นความหวังอยู่ที่ทีม ซึ่งก็โฟกัสไปที่ทีมชาย ทีมหญิง และทีมผสม ยังหวังว่าจะเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้
ณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เผยว่า สำหรับปิงปองไทยอาจไม่ใช่ชนิดกีฬาความหวัง เพราะแชมป์โลกของกีฬาปิงปองอยู่ในทวีปเอเชียทั้งหมด แต่สามารถมองได้ว่าถือเป็นชนิดกีฬาดาวรุ่ง หนนี้นักกีฬาตัวหลักอยู่ครบ นำโดย "หญิง" สุธาสินี เสวตรบุตร, "ทิพย์" อรวรรณ พาระนัง และ "บัว" จิณห์นิภา เสวตรบุตร และยังมีดาวรุ่งมาอีก 3 คน ที่ไปเอเชียนเกมส์ครั้งแรก คือ "ไอซ์" ภัตศราภรณ์ วงละคร ดาวรุ่งวัย 19 ที่กำลังเล่นลีกอาชีพที่ยุโรป และคู่ดาวรุ่งมาแรงอย่าง "พลอย" กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล กับ "นอร์ตั้น" ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ที่อายุเพียง 16 ปี แชมป์โลกคู่ผสม ซึ่งปัจจุบันเป็นอันดับ 2 ของโลกในประเภทคู่ผสมรุ่นยู-17
“ครั้งที่แล้วเราได้เหรียญทองแดง ประวัติศาสตร์ในรอบ 57 ปีในประเภททีมหญิง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสุดเซอร์ไพรส์เกินเป้าหมายมากๆ ดังนั้นครั้งนี้สมาคมจะตั้งเป้าให้นักกีฬาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไว้ก่อน ประเภทที่มีโอกาสคือทีมหญิง รองลงมาเป็นประเภทหญิงคู่ ซึ่งเราอยู่อันดับ 17 ของโลก และคู่ผสมแชมป์โลกเยาวชน”
รวิช วทานิยกุล ผู้ฝึกสอนทีมยิงเป้าบิน ผู้แทนจากสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย เผยว่า รอบนี้ สมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วม ประกอบด้วย ประเภทสกีท 4 คน (ชาย 3 คน/หญิง 1 คน), ประเภทแทรป 4 คน (ชาย 3 คน/ หญิง 1 คน) ส่งแข่งต่อเนื่อง ล่าสุดไปส่งไปแข่งขันเวิลด์คัพที่จีน ถือว่าทำผลงานน่าพอใจ โดยเฉพาะ อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข ที่เคยผ่านเวทีโอลิมปิกเกมส์ ส่วนเอเชียนเกมส์รอบนี้ จีน ที่ติดท็อป 3 ของโลก น่ากลัวที่สุด และเกือบทุกประเทศคะแนนใกล้เคียงกัน ความหวังตั้งเป้าให้นักกีฬาเข้ารอบไฟนอลส์ก่อนเป็นลำดับแรก
นายสกล วรรณพงษ์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย เผยว่า ยิงปืนไม่ใช่กีฬาที่ไปสร้างประสบการณ์ แต่เป็นกีฬาที่ไปเอาโอกาส ต้องบอกว่าคะแนนในการแข่งขันแต่ละชาติใกล้เคียงกันมาก ต้องวัดกันที่สมาธิ จิตใจ และความนิ่ง จีนและอินเดีย คือ 2 ชาติที่เก่งกาจมากๆ โดยเฉพาะอินเดียที่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีหลัง หนนี้ไทยส่ง 16 คน เข้าร่วม 8 อีเวนต์ อีเวนต์ละ 2 คน นักกีฬาเป็นหน้าเก่าและใหม่ ซึ่งในกลุ่มหน้าใหม่รอบนี้ เรามีเด็กวัย 12 ปี ติดทีมเอเชียนเกมส์ 2026 ในประเภทปืนสั้นยิงเร็วด้วย ส่วนความหวังก็คือขอเข้ารอบไฟนอลส์ หรือ 8 คนสุดท้าย ซึ่งถ้าเข้าถึงตรงนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ ซึ่งก็หวังได้จากปืนสั้นชาย
ด้านสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ส่ง พลเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย สมศักดิ์ กาญจนาคาร ผู้จัดการทีม เข้าร่วม นายสมศักดิ์ เผยว่า ยกน้ำหนักเราส่ง 10 นักกีฬาแข่งขันตามเกณฑ์ที่เอเชียนเกมส์กำหนด นำทัพโดย 3 จอมพลังเหรียญรางวัลโอลิมปิก 2024 “เวฟ” วีรพล วิชุมา, “ฟ่าง” ธีรพงศ์ ศิลาชัย และ “ออย” สุรจนา คำเบ้า ซึ่งทุกคนเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นเพียง "เจนนี่" สุพัชนินทร์ คำแหง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 86 กก. คนเดียวที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย จึงลงมาฝึกซ้อมใกล้ฝ่ายแพทย์ที่กรุงเทพฯ ซึ่งนักกีฬาทุกคนมีตัวเลขในใจว่าต้องการยกให้ได้เท่าไหร่ เราเชื่อว่าเรามีเหรียญแน่ น่าจะได้ประมาณ 2-3 เหรียญ แต่คงบอกไม่ได้ว่าเป็นเหรียญอะไร คู่แข่งสำคัญคือนักกีฬาจากประเทศจีนและอินโดนีเซีย นอกจากนี้มีประเด็นว่าเราน่าจะได้พักในเรือสำราญที่นาโงย่า ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าน้องๆ จะพักผ่อนได้ดีแค่ไหน
”โค้ชโส“ โสภณ พินิจพชรเลิศ ผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลไทย ผู้แทนจากสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เผยว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้กีฬาบาสเกตบอลถูกกำหนดให้บรรจุเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี โดยในประเภท 5x5 ทีมชายเราไม่ได้เข้าร่วม เนื่องด้วยคะแนนแรงกิ้งไม่ถึง ส่วนบาสหญิง 5x5 เป็นการถ่ายเลือดใหม่ทั้งหมด เพราะชุดใหญ่ที่มีประสบการณ์แยกย้ายไปทำงานตามเส้นทางตนเองหมดแล้ว ดังนั้นความหวังสูงสุดอยู่ที่ 3x3 โดยเราเพิ่งส่งทีมหญิงไปลองทีมมาจากรายการเนชั่นลีก ซึ่งก็ทำผลงานได้ดี ส่วนผู้ชายเรามีนักกีฬาชุดเดิมจากเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้ว 2 คนคือ นิโคล่า ฟรังโก้ กับ เอ็มมานูเอล เอเจสุ ที่เล่นอยู่ในระดับไทยลีกและติดทีมชาติ 5x5 มาบ้างแล้ว ด้านทีมหญิงมีนักกีฬาที่มาจากครั้งที่แล้วคนเดียวคือ "มุก" ปาริดา น่วมคง โดยในระดับเอเชียนเกมส์นั้น ทีมบาสเกตบอลตัวเต็งคงเป็นเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราในประเภททีมชาย 3x3 สุดท้ายแล้วความคาดหวังนั้นประเภทคงอยู่ที่ประเภท 3x3 ทั้งชายและหญิง หวังติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งไว้ก่อน
กิตติศักดิ์ ชัยมงคลตระกูล เลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย เผยว่า กอล์ฟในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มีการชิงชัยกัน 4 เหรียญทอง ประกอบด้วย บุคคลชาย-หญิง และ ทีมชาย-หญิง ซึ่งกำหนดให้ส่งนักกีฬาชาย-หญิง ประเภทละไม่เกิน 3 คน ครั้งที่แล้วที่หาวโจวเราได้มา 2 เหรียญทองจากบุคคลหญิงและทีมหญิง หนนี้ทีมหญิงเราส่ง "โปรเปียโน" อาภิชญา ยุบล เจ้าของเหรียญทองประเภทบุคคลหญิงครั้งที่แล้ว พร้อมด้วย "โปรปลาย" พัชรจุฑา คงกระพันธุ์ ซึ่งอยู่ชุดเหรียญทองทีมหญิงครั้งที่แล้ว และน้องใหม่ "โปรซิม" ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ ส่วนฝ่ายชายมี "โปรภูมิ" ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์, "โปรเพชร" สดมภ์ แก้วกาญจนา และ "โปรฟีฟ่า" พงศภัค เหล่าภักดี ตามปกติถ้ารายการระดับโอลิมปิกเกมเราจะส่งนักกีฬาตามแรงกิ้ง แต่เมื่อเป็นเอเชียนเกมส์ในรายการระดับโลกเขาไม่หยุดหลีกทางให้ ทำให้ตัวดังๆ รุ่นใหญ่ของเราเขาจำเป็นที่จะต้องไปแข่งรายการระดับโลกของเขา
“เราต้องเห็นใจนักกีฬาเขาด้วยในจุดนี้ ทีมชาติไทยเราจึงจำเป็นต้องส่งไปในชุดที่นักกีฬาเขาพร้อมร่วมแข่งจริงๆ ส่วนสนามกอล์ฟของญี่ปุ่นเราไปสำรวจมาแล้วก็มีสภาพอากาศคล้ายๆ กับสนามที่เชียงรายที่นักกีฬาไทยเคยไปแข่ง ดังนั้นไม่น่ามีปัญหา เจ้าภาพจะได้เปรียบเรื่องสนามบ้านตนเองอยู่ นอกจากนั้นเกาหลีใต้และจีนก็ฝีมือดี สุดท้ายเราตั้งเป้าไว้ที่ 1 เหรียญทองไว้ก่อน จากประเภทใดประเภทหนึ่ง”
นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ เลขาธิการสมาคมกีฬานักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวหลังจบงานแถลงข่าว มีทเดอะเพรสกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 รอบที่ 2 ทั้ง 8 สมาคมกีฬา ตั้งความหวังรวมอีก 1 เหรียญทอง จากกอลฟ์ ส่วนพาเดล ตั้งเป้าเข้ารอบลึกสุด, ยิงธนู หวังคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่ง, เทเบิลเทนนิส หวังทำผลงานเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ, ยิงเป้าบิน ขอเข้ารอบไฟนอลส์เป็นลำดับแรก, ยิงปืน ขอเข้ารอบไฟนอลส์ในปืนสั้นชาย, บาสเกตบอล หวังเหรียญรางวัลจากทีม 3x3, ยกน้ำหนัก หวังถึงเหรียญรางวัล เชื่อมี 2-3 เหรียญ รวมเป้าหมายหลังผ่านมีทเดอะเพรสกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 จาก 16 สมาคมกีฬา อยู่ที่ 4 เหรียญทอง
สำหรับมีทเดอะเพรสกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 รอบที่ 3 กำหนดจัดขึ้นวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2569 ที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 ราชมังคลากีฬาสถาน โดยมี 8 สมาคมกีฬาเข้าร่วม ได้แก่ กรีฑา, แบดมินตัน, เทนนิส, ปีนหน้าผา, ขี่ม้า, ซอฟท์บอล, เบสบอล และ ซอฟท์เทนนิส