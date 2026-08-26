3x3 ไทยฟอร์มเจ๋งเชือดจิงโจ้จบ 4 ทีมสุดท้ายศึกฟีบ้าวูเม็นซีรีส์แบงค็อก 2026

ทีมบาสเกตบอล 3x3 หญิง ทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มทะลุเป้า ปราบนิวซีแลนด์ - ออสเตรเลีย ที่ไม่เคยชนะมาก่อน ก่อนพ่ายท็อปโลกและรองแชมป์อย่างญี่ปุ่นช่วงต่อเวลาพิเศษ จบ 4 ทีมสุดท้ายจากเป้าแรกที่หวังเข้าเพียง 8 ทีม พร้อมดีดแรงกิ้งขึ้นอันดับ 12 ของโลก ศึก "ฟีบ้า 3x3 วูเม็นส์ ซีรีส์ แบงค็อก 2026" แมตช์เก็บคะแนนควอลิฟายโอลิมปิกเกมส์ที่ "บิ๊กตั้น" ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อุปนายกบาสฯ ทุ่มงบส่วนตัว 4 ล้าน จัดที่เดอะสเฟียร์ จตุจักร "เฮียต่าย" นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกฯ บาสฯ ไทยวอนขอการกีฬาแห่งประเทศไทยช่วยสนับสนุนงบประมาณส่งนักกีฬาแข่งเพื่อคะแนนควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมส์ หลังแสดงให้เห็นว่า 3x3 หญิงไทยต่อกรท็อปโลกสูสี ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อความสำเร็จและชื่อเสียงของคนไทย
ตามที่ประเทศไทยโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟีบ้า 3x3 วูเม็นส์ ซีรีส์ แบงค็อก 2026 ที่เดอะสเฟียร์ จตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นการนำทีมบาสเกตบอลประเภท 3x3 ทีมหญิงชั้นนำจากทั่วโลกจำนวน 16 ประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์แรงกิ้งมาแข่งขันสนามต่างๆ ทั่วโลกกว่า 20 สนาม เพื่อเก็บคะแนนสะสมไว้ไปควอลิฟายเข้าร่วมมหกรรมโอลิมปิกเกมส์ ปี 2028 ที่เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป
ในพาร์ทของการแข่งขันนั้น ประเทศไทยได้สิทธิ์ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม โดยทีมแรกคือทีมชาติไทยชุดใหญ่ ส่วนอีกทีมเป็นการนำดาวรุ่งเลือดใหม่ลงไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชื่อทีม ชลบุรี ซึ่งรอบแรกจะแข่งขันในระบบกลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันทั้งหมดในกลุ่มเพื่อนำ 2 อันดับที่ผลงานดีที่สุดของกลุ่มเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ 8 ทีมสุดท้ายต่อไป
แม้ผลงานที่ออกมาทีมสาวน้อยชลบุรีจะโชว์ฟอร์มไม่เตะตานัก พ่ายทั้ง 2 เกมตกรอบแรก แต่ฝั่งรุ่นพี่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ประกอบไปด้วย "โบว์" สุภาวดี กุญชวน, "ม่ำ" ศศิพร วงศ์ตาผา, "จูน" รัตติยากรณ์ อุดมสุข และ "มุก" วรินธร สุ่มมาตย์ กลับสร้างเซอร์ไพรส์สามารถไปได้ไกลถึงรอบรองชนะเลิศก่อนพ่ายให้แก่ทีมแกร่งอย่างมิตซูบิชิของญี่ปุ่น ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษแบบเฉียดฉิว 19-21 ซึ่งจากผลงานของสาวไทยที่เกิดขึ้นทำให้ล่าสุดอันดับโลกของทีมบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงประเทศไทยขยับขึ้นไปอยู่ที่ 12 ของโลกแล้ว
"เฮียต่าย" นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวถึงฟอร์มของบาสฯ สาวไทยว่า ก่อนอื่นคงต้องพูดถึงรายการ "ฟีบ้า 3x3 วูเม็นส์ ซีรีส์ 2026" ก่อนว่าเป็นรายการใหญ่ระดับโลกของฟีบ้าที่ไว้ให้คะแนนสะสมแก่ประเทศต่างๆ ในการจะไปแข่งขันรายการใหญ่อย่างโอลิมปิกเกมส์ หรือแม้แต่รายการชิงแชมป์โลกหรือรายการระดับทวีป 3x3 ใดๆ ก็จะใช้คะแนนจากรายการนี้ ซึ่งพอทางสมาคมฯ ทราบว่ามีจัดกว่า 20 สนามทั่วโลกแล้วยังมีสล็อตเจ้าภาพว่างอยู่บางสนามจึงได้ปรึกษากับผู้ใหญ่
"สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณ "บิ๊กตั้น" ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อุปนายกสมาคมฯ ของเราที่เล็งเห็นว่ารายการนี้มีความสำคัญกับทีมบาสฯ หญิงไทยในโอกาสที่จะควอลิฟายน์ไปโอลิมปิกเกมส์ให้ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก รวมทั้งจะเป็นการสร้างกระแสให้กับแฟนๆบาสฯไทยได้มาติดตามชมนักกีฬาระดับโลกแบบใกล้ชิดอีกด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลที่บิ๊กตั้นตัดสินใจใช้งบส่วนตัวถึง 4 ล้านบาทในการเนรมิต "ฟีบ้า 3x3 วูเม็นส์ ซีรีส์ แบงค็อก 2026" ประจำสนามประเทศไทยขึ้นมา ตนในฐานะนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้" เฮียต่ายกล่าว
ประมุขยัดห่วงไทยกล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้ง 4 คนนั้น อาจจะยังไม่ได้เป็น 4 คนที่ดีที่สุด ตอนแรกตนมองว่า ศศิพร กับ วรินธร จะตัวเล็กเกินไปหรือเปล่า แต่กับผลงานในสนามของพวกเธอกลับเล่นกันออกมาได้อย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะ มุก วรินธร ที่สร้างประโยชน์ให้กับทีมได้เยอะมาก กลายเป็นว่าทั้ง 4 คนเล่นร่วมกันได้อย่างกลมกล่อม ทีมเวิร์คลงตัว
เฮียต่าย กล่าวว่า ในเกมแรกที่เราเปิดหัวแพ้ให้กับ เยอรมัน 9-10 ก็ต้องบอกว่าการแพ้ทีมเหรียญทอง 3x3 โอลิมปิกเกมส์ปี 2024 ด้วยสกอร์เพียงแต้มเดียวมันก็น่าเหลือเชื่อมากแล้ว จากนั้นในเกมที่ 2 เราพบ นิวซีแลนด์ ที่ประเทศไทยไม่เคยชนะเขามาก่อน แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้เอาชุดที่ดีที่สุดมา ไทยเราจึงต้อนชนะขาด 17-9 สาวไทยเราจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงาน แข่ง 2 เกม ชนะ 1 แพ้ 1 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มตามแชมป์กลุ่มอย่างเยอรมันไป
รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาว 3x3 ไทย ต้องพบกับ ออสเตรเลีย ซึ่ง “เฮียต่าย” กล่าวว่า แน่นอนว่าในกีฬาบาสเกตบอล ออสเตรเลีย คือทีมระดับโลก ในรายการ 3x3 นี้พวกเขาก็เป็นแชมป์มาแล้วหลายสนาม ที่สำคัญก็คือในประวัติศาสตร์บาสเกตบอลไทย ไม่ว่าจะ 3x3 หรือ 5x5 หญิงหรือชายชุดไหนก็ตาม ไทยเราไม่เคยชนะออสเตรเลียได้มาก่อน คนที่สูงสุดของไทยในสนามยังเล็กกว่าคนที่ตัวเล็กที่สุดของออสเตรเลีย แต่สุดท้าย 4 คนตัวแทนของไทยกลับสร้างปาฏิหารย์ โค่นเอาชนะออสเตรเลียได้ด้วยคะแนน 21-17 ซึ่งตนเชื่อว่าปัจจัยสำคัญคือเสียงเชียร์ของคนไทยในสนามคอยหนุนหลัง
ก่อนที่รอบรองชนะเลิศไทยจะแพ้ให้กับ ญี่ปุ่น ซึ่งแม้รูปร่างจะสูงใกล้ๆ กันแต่ความแข็งแรงและมาตรฐานการเล่นของญี่ปุ่นนั้นยังคงเป็นระดับโลกไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นชุดไหน ซึ่งนักกีฬาไทยทั้ง 4 คนก็ทำได้สุดยอดแล้ว เล่นกับเขาได้สูสีจนช่วงต่อเวลาแพ้ไปเพียง 2 คะแนน ในประวัติศาสตร์บาสฯ ไทยเราไม่เคยแข่งกับนักกีฬาญี่ปุ่นแล้วสูสีได้ขนาดนี้ โดยสุดท้ายแล้วญี่ปุ่นจบที่ตำแหน่งรองแชมป์ของรายการ ส่วนแชมป์เป็นของเยอรมัน นั่นเท่ากับว่า 2 ทีมที่ไทยแพ้ในสนามนี้คือคู่ชิงชนะเลิศนั่นเอง ซึ่งตนพอใจกับภาพรวมทั้งหมด เพราะก่อนการแข่งขันจะเริ่มตั้งเป้าให้พวกเขาเข้ารอบ 8 ทีมให้ได้เท่านั้น แต่นี่ทะลุถึง 4 ทีมสุดท้ายและยังทำอันดับโลกขึ้นถึงที่ 12 โลกแล้ว
นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ต้องขอบคุณแฟนๆ บาสฯ ไทยที่เข้าไปให้กำลังใจนักกีฬาของเราตลอด 2 วันที่ผ่านมา ทีมชุดนี้แข็งแกร่งและลงตัวและน่าจะได้ไปต่อในรายการมหกรรมกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์และมาเชียลอาร์ต 2026 ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเราจะไปรักษาแชมป์จากที่เราเคยสร้างความสำเร็จไว้เมื่อหลายปีก่อน
"สุดท้ายที่อยากจะฝากไว้คงเป็นเรื่องของการสนับสนุน เพราะนักบาสฯ ไทยเราทำให้เห็นแล้วว่าในเวที 3x3 ผู้หญิงเราสามารถต่อกรกับทีมระดับโลกได้ ดังนั้นอยากขอไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยช่วยสนับสนุนงบประมาณในการส่งนักกีฬาแข่งหลังจากนี้โดยเฉพาะรายการที่จะใช้คะแนนสะสมในการควอลิฟายโควต้าโอลิมปิกเกมส์ 2028 ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่อนข้างสูง และเราก็ไม่อยากให้ทีมชาติไทยหรือนักกีฬาไทยของเราเสียโอกาสไป ซึ่งทั้งหมดนั่นก็เพื่อความสำเร็จของประเทศไทยของคนไทย" เฮียต่ายกล่าว