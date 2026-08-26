“JAS” ผนึก “Monomax-ไปรษณีย์ไทย” ชวน “เชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชค” ตลอดฤดูกาล ผ่านไปรษณียบัตรหรือโปสต์การ์ดออนไลน์ ลุ้นรับรางวัลใหญ่กว่า 6.5 ล้านบาท

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว ผนึกกำลัง Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสด และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแคมเปญ “เชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชค” เอาใจแฟนลูกหนังไทยร่วมสนุกและส่งแรงเชียร์ทีมโปรดที่คาดว่าจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 ผ่าน ไปรษณียบัตร และ โปสต์การ์ดออนไลน์ บนแอปพลิเคชัน Prompt Post และ MONOMAX พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ รวมมูลค่ากว่า 6.5 ล้านบาท และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายตลอดฤดูกาล
ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "JAS มุ่งสร้างประสบการณ์พรีเมียร์ลีกให้กับแฟนฟุตบอลไทยในมิติที่มากกว่าการรับชมการแข่งขัน โดยต้องการเชื่อมโยงแฟนบอลให้มีส่วนร่วมกับทีมที่ชื่นชอบและการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาล ผ่านกิจกรรมที่เข้าถึงได้ง่าย ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานกับคอนเทนต์กีฬาระดับโลก เพื่อขยายการมีส่วนร่วมของแฟนบอลทั่วประเทศ และทำให้ทุกแมตช์ ทุกเสียงเชียร์ของพรีเมียร์ลีกมีความหมายมากยิ่งขึ้น ‘เชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชค’ จะช่วยเติมสีสันและสร้างความสนุกให้กับแฟนบอลไทยได้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาล”
นวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และแอปพลิเคชัน MONOMAX กล่าวว่า " แคมเปญ ‘เชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชค’ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เชื่อมประสบการณ์การรับชมเข้ากับการมีส่วนร่วมของผู้ชมได้อย่างลงตัว ของรางวัลจับแจกผู้โชคดีทุกเดือนสำหรับผู้ที่ทายทีมจ่าฝูง จากนั้นต่อที่ 2 ทุกไปรษณีย์บัตรที่ส่งมา นำไปจับผู้โชคดีรางวัลใหญ่ท้ายฤดูกาลสำหรับทีมแชมป์ โดยแฟนบอลสามารถร่วมสนุกผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างสะดวก พร้อมลุ้นรับรางวัลและสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย”
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งของทั้ง 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน โดย ไปรษณีย์ไทย มีจุดแข็งด้านเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วประเทศ และแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ขณะที่ JAS และ MONOMAX มีศักยภาพด้านคอนเทนต์ กีฬา และแพลตฟอร์มความบันเทิง เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแฟนฟุตบอล และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการรับชมพรีเมียร์ลีกได้สะดวกยิ่งขึ้น”
สำหรับแคมเปญ "เชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชค" เปิดโอกาสให้ร่วมเชียร์ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ไปรษณียบัตร และ โปสต์การ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Prompt Post และ MONOMAX โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งแรงเชียร์ได้ตลอดฤดูกาล สามารถซื้อไปรษณียบัตรได้ ณ ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และบุรุษไปรษณีย์ทุกคน หรือร่วมกิจกรรมผ่านโปสต์การ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Prompt Post และ MONOMAX พร้อมติดตามรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊คและเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย”
นอกจากกิจกรรมทายผลแล้ว แคมเปญดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Monomax รวมถึงการจำหน่ายแพ็กเกจรับชมผ่านเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ไทย บุรุษไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ เพื่อขยายการเข้าถึงแฟนฟุตบอลทุกกลุ่ม พร้อมสร้างประสบการณ์การเชียร์พรีเมียร์ลีกที่ครบวงจร ทั้งการรับชม การร่วมกิจกรรม และการลุ้นรับรางวัลตลอดฤดูกาล 2026/27