“POWER RUN” ครั้งแรกในไทย เมกาบางนา จับมือ IKEA, LULULEMON และโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์ COMMUNITY RUN รูปแบบใหม่ ที่เมกาบางนา

ปลุกพลังเช้าวันหยุดที่เมกาบางนาให้คึกคักกว่าที่เคย เมื่อเหล่าสายแอ็กทีฟมารวมตัวกันก่อนออกสตาร์ตในกิจกรรม “POWER RUN” ที่เป็น COMMUNITY RUN รูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา(MEGABANGNA SHOPPING CENTRE) ตอกย้ำแนวคิดการเป็น ACTIVE LIFESTYLE DESTINATION โดยร่วมกับ IKEA, LULULEMON และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ชวนผู้รักการออกกำลังกายมาปล่อยพลังผ่านเส้นทางวิ่ง 5 กิโลเมตรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในพื้นที่เมกาบางนาและ IKEA เมกาบางนา ท่ามกลางบรรยากาศสนุก เป็นกันเอง และอัดแน่นไปด้วยเอเนอร์จีของคนรักสุขภาพ
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้ง 4 พันธมิตรที่มาร่วมแสดงพลังความสนุกไปพร้อมกับเหล่านักวิ่ง นำโดย มาริส อโบลตินส์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเมกาบางนา และเมกาซิตี้, นีลส์ กอดดีริส ผู้จัดการสโตร์ อิเกีย บางนา, แซนดี้ จงพิทักษ์สวัสดิ์ ผู้จัดการ LULULEMON สาขาเมกาบางนา, นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน และ ฆนัท ศิริสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม PRINC GROUP ร่วมสร้างอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ผสานทั้งการออกกำลังกาย ไลฟ์สไตล์ ความรู้ด้านการดูแลร่างกาย และการรวมพลังของคนรักสุขภาพ เข้าไว้ด้วยกัน
ความสนุกของ “POWER RUN” อยู่ที่การหยิบพื้นที่คุ้นเคยของเมกาบางนามาสร้างเป็นประสบการณ์วิ่งในมุมใหม่ตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยเหล่านักวิ่งออกตัวจากบริเวณ MAIN ENTRANCE ก่อนวิ่งผ่านแลนด์มาร์กต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของศูนย์การค้าฯ สัมผัสบรรยากาศร่มรื่นท่ามกลางพื้นที่สีเขียวบริเวณ MEGA PARK และเข้าสู่หนึ่งในไฮไลต์ที่สร้างสีสันมากที่สุดของงาน กับการวิ่งภายใน อิเกียบางนา ที่ถูกเปลี่ยนเป็น RUNNING VENUE สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ทุกคนได้สัมผัสพื้นที่ของ IKEA ในมุมที่ไม่เหมือนวันช้อปปิ้งปกติ
โดยตลอดเส้นทางยังเต็มไปด้วยพลังจากพันธมิตรที่ช่วยกันเติมประสบการณ์ให้ “POWER RUN” สนุกและครบยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น IKEA ที่ร่วมสร้าง RUNNING EXPERIENCE ในพื้นที่รูปแบบใหม่, LULULEMON ที่มาร่วมส่งต่อพลังของ ACTIVE LIFESTYLE และเชื่อมโยง COMMUNITY ของสายแอ็กทีฟ ขณะที่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จาก PRINC GROUP ดูแลความปลอดภัยด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉินที่สแตนด์บายตลอดกิจกรรม พร้อมเสริมความรู้ผ่าน HEALTH TALKS โดยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ในหัวข้อ “วิ่งอย่างไรไม่ให้เจ็บ” เพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับการวิ่งอย่างมั่นใจและดูแลร่างกายได้อย่างถูกวิธี
“POWER RUN” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เห็นว่า การออกกำลังกายสามารถเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ประจำวันได้อย่างสนุก พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้คนที่มีความสนใจเดียวกันได้มาเจอกัน แชร์เอเนอร์จีดี ๆ และสร้าง COMMUNITY ใหม่ ๆ ไปด้วยกัน ตอกย้ำบทบาทของเมกาบางนาในฐานะ ACTIVE LIFESTYLE DESTINATION ภายใต้แนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ที่พร้อมเติมประสบการณ์ใหม่ให้ทุกวันมีสีสันและมีความหมายมากยิ่งขึ้น
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