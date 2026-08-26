เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ จัดแข่งขันเทนนิสอาชีพ นักหวดทั่วโลกร่วมชิงชัย 30 ส.ค.-13 ก.ย.นี้

เดินหน้าลุยเป็นเจ้าภาพรายการใหญ่ ล่าสุด ตุ๊ก-ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์ และซีส์ แคนดีส์ พร้อมแบรนด์น้องใหม่ในเครือฯ ALM x Impact Tennis & Sport Center เตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายระดับนานาชาติ รายการ คริสปี้ ครีม เอ็กซ์ เอแอลเอ็ม ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (KRISPY KREME x ALM ITF MEN’S WORLD TENNIS TOUR) ขนทัพนักหวดมืออาชีพจากไทยและนานาประเทศ ร่วมชิงชัยทั้งประเภทชายเดี่ยวและชายคู่ เพื่อเก็บสะสมคะแนนอันดับโลก พร้อมชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 997,500 บาท ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 13 กันยายน 2569 ณ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี งานนี้แฟนเทนนิสอย่าลืมร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยคว้าชัยชนะกันเยอะๆ