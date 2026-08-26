วินด์เซิร์ฟแบโผ 4 นักกีฬาชุดเอเชียนเกมส์ 2026 “ศิริพร” เจ้าของ 2 ทองแดงนำทัพ

เปิดโผ 4 โต้คลื่นไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่จังหวัดไอจิ-เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น นำโดย “วิล” วิลเลียม แมคมิลลัน นักกีฬาลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย และ “ดาว” ศิริพร แก้วดวงงาม ดีกรี 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ ด้าน “พัฒนา บุญสวัสดิ์” เผยวางคิวเดินทางเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าตั้งแต่ 9 กันยายน 2569
ความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่จังหวัดไอจิ-เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากเก็บตัวนักกีฬามาอย่างเข้มข้น ทางสมาคมฯ ได้พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมก่อนตัดสินใจประกาศชื่อนักกีฬาจำนวน 4 คน เพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ “วิล” วิลเลียม แมคมิลลัน นักกีฬาลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย ประเภทไอคิว ฟอยล์ รุ่นทั่วไปชาย, “ดาว” ศิริพร แก้วดวงงาม ประเภทไอคิว ฟอยล์ รุ่นทั่วไปหญิง, “วาฬ” วชิรวิทย์ ทนอุป ประเภทไอคิวฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย และ “เค้ก” ชนัฐกานต์ เจริญสุข ประเภทไอคิว ฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง
สำหรับความพร้อมของนักกีฬาทุกคนตอนนี้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่ โดยการฝึกซ้อมในช่วงนี้จะเน้นลงทะเมากขึ้น มีความเข้มข้นทั้งในเรื่องของทักษะ เทคนิค และการออกสตาร์ท ในส่วนของสนามแข่งขันแห่งนี้นักกีฬาไทยยังไม่เคยลงแข่งขันมาก่อน ทางสมาคมฯ จึงวางแผนจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2569 เพื่อปรับสภาพร่างกาย ตลอดจนสร้างความคุ้นเคยกับกระแสลมและกระแสน้ำให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จัดชิงชัย 4 เหรียญทอง เริ่มแข่งขันวันที่ 26 กันยายน 2569 โดยครั้งที่แล้ว “หางโจวเกมส์” ประเทศจีน (กีฬาวินด์เซิร์ฟแข่งขันที่เมืองหนิงโป) ทีมโต้คลื่นไทยคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดยเหรียญทอง ได้จาก "ดาว" ศิริพร แก้วดวงงาม อาร์เอสเอ็กซ์ หญิง (ศิริพร เคยได้ 2 เหรียญทองแดง เมื่อปี 2014 และ 2018 มาก่อนด้วย), เหรียญเงิน ได้จาก ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ อาร์เอสเอ็กซ์ ชาย และ เหรียญทองแดง ได้จาก อธิชา หอมระรื่น ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไป หญิง