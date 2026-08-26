“เอียล่า” พุ่งมือ 18 โลก สร้างสถิติใหม่นักหวดอาเซียน แซงหน้า “แทมมี่” ตำนานไทย

สั่นสะเทือนวงการเทนนิสโลก ในชนิดที่วงการเทนนิสอาเซียนต้องจารึก เมื่อ อเล็กซานดรา เอียล่า นักหวดสาวอัจฉริยะวัย 21 ปี จากฟิลิปปินส์ ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 18 ของโลก ตามการประกาศอันดับโลกหญิงเดี่ยวอย่างเป็นทางการของสมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง (WTA) ประจำสัปดาห์ล่าสุด ซึ่งเป็นอันดับโลกสูงที่สุดในชีวิตการเล่นอาชีพของเจ้าตัว และส่งให้เธอก้าวขึ้นเป็นนักหวดหญิงเดี่ยวอาเซียนที่อันดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ทันที
ความสำเร็จอันร้อนแรงของเอียล่าในฤดูกาล 2026 นี้ ไฮไลต์สำคัญมาจากการคว้าแชมป์ระดับ WTA Tour รายการแรกในอาชีพในศึก มูบาดาลา ดีซี โอเพ่น 2026 ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว เอียล่า โชว์ฟอร์มล้มผู้เล่นท็อป 10 ของโลกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโค่น เจสสิกา เปกูลา มือ 4 ของโลกในรอบชิงชนะเลิศ
เอียล่า ยังทำผลงานได้ดีในรายการฮาร์ดคอร์ตช่วงซัมเมอร์ ส่งผลให้คะแนนสะสมของเจ้าตัวพุ่งทะลุจนสามารถทำลายสถิติเดิมอันดับ 19 ของโลก ของสองนักหวดรุ่นพี่ในตำนานอย่าง ยาญุก บาซูกิ จากอินโดนีเซีย (ทำไว้ในปี 1997) และ แทมมารีน ธนสุกาญจน์ จากไทย (ทำไว้ในปี 2002)
การก้าวขึ้นสู่ท็อป 20 ของโลกในวัยเพียง 21 ปี ทำให้อดีตนักเรียนจาก ราฟา นาดาล อะคาเดมี รายนี้ ถูกจับตามองจากกูรูทั่วโลกว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาฝีมือและไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งท็อป 10 ของโลกได้ในอนาคตอันใกล้ โดยสถานีต่อไปของประวัติศาสตร์เทนนิสอาเซียนรายนี้ คือการลงแข่งขันเมนดรอว์ในศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีอย่าง ยูเอส โอเพ่น ที่มหานครนิวยอร์ก ในสัปดาห์หน้า