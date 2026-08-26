"บรูโน" นักเตะ แมนฯ ยู คนแรกรอบ 16 ปี ซิวรางวัล PFA

บรูโน เฟร์นันด์ส กัปตันทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับ คาดิจา ชอว์ กองหน้า แมนเชสเตอร์ ซิตี คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของ สมาคมนักเตะอาชีพอังกฤษ (PFA) สาขาชาย-หญิง ตามลำดับ
ก่อนหน้าทั้งคู่ได้รับเลือกเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของ สมาคมผู้สื่อข่าวฟุตบอลอังกฤษ (FWA) ประจำฤดูกาล 2025-26 สาขาชาย-หญิง
บรูโน ผู้ทำลายสถิติแอสซิสต์สูงสุดพรีเมียร์ ลีก เฉพาะ 1 ซีซัน 21 ครั้ง กลายเป็นผู้เล่น "ปิศาจแดง" คว้ารางวัลนี้คนแรก นับตั้งแต่ เวย์น รูนีย์ ดาวยิงระดับตำนาน ปี 2010
ขณะที่ ชอว์ ได้รับรางวัลสมัยที่ 2 รอบ 3 ซีซัน โดยเป็นดาวยิงสูงสุด วีเมนส์ ซูเปอร์ ลีก (WSL) 3 สมัยซ้อน 21 ประตู พา แมนฯ ซิตี คว้าแชมป์
นิโก โอ'ไรล์ลี นักเตะสารพัดประโยชน์ ซิตี คว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยม และติดทีมยอดเยี่ยม PFA ฤดูกาล 2025-26
โอ'ไรล์ลี วัย 21 ปี มีส่วนร่วมกับประตู 8 ครั้ง 5 ลูก 3 แอสซิสต์ และ 9 คลีน ชีต (ไม่เสียประตู) ตลอด 34 เกมลีก และเป็น แมน ออฟ เดอะ แมตช์ ศึกคาราบาว คัพ รอบชิงชนะเลิศ โดยยิง 2 ประตู เอาชนะ อาร์เซนอล 2-0
สรุปผลประกาศรางวัลของ PFA เฉพาะพรีเมียร์ ลีก ประจำปี 2026
นักเตะชายยอดเยี่ยม : บรูโน เฟร์นันด์ส (แมนฯ ยูไนเต็ด)
นักเตะดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม : นิโก โอ'ไรล์ลี (แมนฯ ซิตี)
ทีมยอดเยี่ยม พรีเมียร์ ลีก PFA
ผู้รักษาประตู : ดาบิด รายา (อาร์เซนอล)
กองหลัง : กาเบรียล มากัลเญส (อาร์เซนอล), นิโก โอ'ไรล์ลี (แมนฯ ซิตี), วิลเลียม ซาลิบา (อาร์เซนอล), ยูร์เรียน ทิมเบอร์ (อาร์เซนอล)
กองกลาง : บรูโน เฟร์นันด์ส (แมนฯ ยูไนเต็ด), เดแคลน ไรซ์ (อาร์เซนอล), รายาน แชร์กี (แมนฯ ซิตี)
กองหน้า : เออร์ลิง ฮาแลนด์ (แมนฯ ซิตี), อองตวน เซเมนโย (แมนฯ ซิตี), อิกอร์ ติอาโก (เบรนท์ฟอร์ด)