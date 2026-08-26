แมนฯ ยูคว้า "บาเลบา" 70 ล้านปอนด์ เซ็น 5 ปีบวกอ็อปชัน

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ยืนยันคว้า คาร์ลอส บาเลบา มิดฟิลด์ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน ค่าตัวรวม 70 ล้านปอนด์ (มากกว่า 3,120 ล้านบาท)
ยูไนเต็ด จ่ายการันตี 65 ล้านปอนด์ (ราว 2,900 ล้านบาท) และอาจต้องควักเพิ่มอีก 5 ล้านปอนด์ (มากกว่า 220 ล้านบาท) ตามแอด-ออนส์ ขณะที่ ไบรท์ตันฯ ขอส่วนแบ่งจากการขายต่อ
แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ 20 สมัย เสริมขุมกำลังแดนกลางเพิ่มเติม หลังคว้า อันเดรย์ ซานโตส จาก เชลซี และ ยูริ ตีเลมันส์ จาก แอสตัน วิลลา
กองกลางชาวแคเมอรูน เซ็นสัญญา 5 ปี บวกอ็อปชันขยายอีก 1 ปี
การย้ายทีมของ บาเลบา เกิดขึ้นหลัง "ปิศาจแดง" แพ้ ฮัลล์ ซิตี แบบพลิกล็อก 0-2 ศึกพรีเมียร์ ลีก นัดเปิดฤดูกาล 2026-27 สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (22 ส.ค.) โดย ซานโตส กับ ตีเลมันส์ เป็นคู่หูมิดฟิลด์
ทีมของ ไมเคิล คาร์ริค หวนทาบทาม บาเลบา วัย 22 ปี หลังแสดงความใจตลาดซัมเมอร์ 2025 แต่ปฏิเสธสู้ค่าตัว 100 ล้านปอนด์ (ราว 4,500 ล้านบาท)
นักเตะทีมชาติแคเมอรูน ย้ายจาก ลีลล์ สู่ถิ่นเอเม็กซ์ สเตเดียม ปี 2023 ปัจจุบันยังพักรักษาอาการเจ็บข้อเท้า หลังเข้าแคมป์พรีซีซันกับพลพรรค "นกนางนวล" ที่ประเทศออสเตรีย
บาเลบา ลงสนาม 112 นัด ยิง 4 ประตู รวม 31 เกมพรีเมียร์ ลีก ซีซันที่แล้ว ขณะที่ ไบรท์ตันฯ จบอันดับ 8 ของตาราง เข้าร่วมฟุตบอลยูฟา ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2026-27