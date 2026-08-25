บู๊ชนแกร่ง! "ซาเวียร์" นัดซัดเดือด "ตุย ลิน ทัต" ศึก ONE ลุมพินี 170

“ซาเวียร์ กอนซาเลส” มวยบู๊ลุยแหลกจากสเปน ได้คิวดวลเดือดกับ “ตุย ลิน ทัต” จอมแกร่งสายอึดจากเมียนมา เพื่อคว้าชัยต่อเนื่องไฟต์ที่ 3 โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 170 วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. นี้ พร้อมถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ส่งออกไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่เวลา 20.30 – 23.30 น.
การพบกันของสองนักสู้สายเดือดที่ต่างมุ่งมั่นกลับมาล่าชัยชนะเพื่อสร้างผลงานให้เข้าตา โดย “ซาเวียร์” กำลังมั่นใจจากการปิดเกมคว้าชัยพร้อมโบนัส 2 ไฟต์รวด ครั้งนี้จึงหวังล่าชัยเป็นไฟต์ที่ 3 ขณะที่ “ตุย ลิน ทัต” ต้องเร่งปลดล็อก หลังพ่ายมา 3 ไฟต์ติดต่อกัน งานนี้จึงน่าจับตาอย่างยิ่ง เมื่อสายบู๊แหลกอย่าง “ซาเวียร์” ต้องมาปะทะนักสู้ไร้ตำราอย่าง “ตุย ลิน ทัต” รับประกันความมันสนั่นสังเวียน ถูกใจแฟนมวยแน่นอน!
“ซาเวียร์” กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มฮอต หลังทำคนดูทึ่งด้วยการปิดเกมเร็ว 2 ไฟต์รวด โดยในศึก ONE ลุมพินี 157 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา เจ้าตัวกดหมัดซ้ายส่ง “พยัคฆ์สุรินทร์ เจพี.เพาเวอร์” ลงไปกองด้วยเวลาเพียง 1.08 นาทีของยกแรก ก่อนกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา ในศึก ONE ลุมพินี 159 และเดินหน้าไล่ถล่ม “ชาติอนันต์ อภิชาติมวยไทย” จนปิดเกมได้ในนาทีที่ 1.37 ของยก 2
ครั้งนี้ “ซาเวียร์” ต้องการล่าแต้มชัยไฟต์ที่ 3 เพื่อรักษาโมเมนตัมที่กำลังมาแรงเอาไว้ให้ได้ และเดินหน้าล่าความสำเร็จบนเวทีนี้ต่อไป
ด้าน “ตุย ลิน ทัต” ดาวดังพันธุ์แกร่งจากเมียนมา เคยขึ้นสู่ท็อปฟอร์มชนะ 4 ไฟต์ต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ 3 ไฟต์ล่าสุดยังหาชัยชนะไม่เจอ ล่าสุดเจ้าตัวพ่ายคะแนนเอกฉันท์ให้กับ “ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล” กำปั้นดุจากสตูล ในศึก The Inner Circle 13 เมื่อเดือน พ.ค.
ไฟต์นี้ “ตุย ลิน ทัต” สายแกร่งผู้ยังไม่เคยแพ้น็อกใครในรายการ ONE ลุมพินี จะต้องงัดสไตล์การชกนอกตำราที่เคยทำให้คู่ชกหลายคนต้องหัวหมุน ออกมาใช้งานให้เต็มที่ เพื่อต้านทานความร้อนแรงของ “ซาเวียร์” งานนี้ต้องจับตาว่ากำปั้นเมียนมาจะต้านทานพลังปิดเกมของนักชกจากสเปนได้หรือไม่