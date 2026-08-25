“ยอดไอคิว” อวดความพร้อมก่อนชิงบัลลังก์ “แรมโบ้เล็ก” ศึก The Inner Circle 30

“ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” จอมบู๊ฟอร์มแรงจากบุรีรัมย์ เผยความฟิตเต็มพิกัดก่อนขึ้นสังเวียนไฟต์สำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อท้าชิงบัลลังก์จาก “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึก The Inner Circle 30 วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 69 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.30 น.
“ยอดไอคิว” เตรียมขึ้นชิงชัยด้วยความมั่นใจ หลังไฟต์ล่าสุดเพิ่งโชว์ฟอร์มเก่งเอาชนะจอมเก๋าไร้พ่ายชาวรัสเซียอย่าง “เคียมรัน นาบาติ” มาได้ในรายการ The Inner Circle 15 เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา โดยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมา “ยอดไอคิว” ได้เปิดค่ายมวยพีเค.แสนชัย ย่านพระราม 3 ต้อนรับกองทัพสื่อมวลชน และโชว์เนื้อตัวผ่านกิจกรรมเช็กฟิต (Open Workout) พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์อย่างเป็นกันเอง
“ตอนนี้ร่างกายฟิต 100 เปอร์เซ็นต์แล้วครับ วันชกน่าจะฟิตกว่านี้แน่นอน ไฟต์นี้สำคัญมาก เตรียมตัวมานาน 2-3 เดือน อัดเต็มแม็กเพราะดีใจมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ขึ้นชิงแชมป์โลก ก็อยากเอาแชมป์มาให้ได้ครับ”
“หลายคนอาจจะมองว่าเร็วไปสำหรับผม แต่บางคนก็บอกว่าถึงเวลาแล้ว สำหรับผมไม่คิดว่าเร็วไป โดยเฉพาะหลังจากชนะ เคียมรัน มาได้ ทำให้ผมมั่นใจขึ้นมาก ไม่กลัวใครในรุ่นนี้เลย พี่ตะวันฉาย (พีเค. แสนชัย) ก็บอกว่าผมผ่านตรงนั้นมาได้แล้ว ไม่ต้องไปกลัวใครอีกแล้วครับ”
นอกจากเตรียมร่างกายให้สมบูรณ์แล้ว “ยอดไอคิว” ยังวางแผนรับมือ “แรมโบ้เล็ก” พร้อมแสดงความมั่นใจให้แฟนมวยทั่วประเทศหายห่วงว่าไฟต์นี้ตนเตรียมตัวแก้ทางมาเป็นอย่างดี
“ผมเตรียมตัวเพื่อไฟต์นี้นาน 2-3 เดือน ผมเน้นซ้อมเรื่องการป้องกันหมัดเป็นพิเศษ โดยลงนวมกับคนตัวใหญ่ เพื่อที่เวลาโดนอาวุธของเขาเราจะได้ไม่หล่น ส่วนจุดแข็งอื่นของ แรมโบ้เล็ก ก็เป็นการชิงจังหวะสองและถอยตั้งรับเก่ง ขณะที่จุดอ่อนของเขามีแน่นอน ไว้ติดตามดูบนเวทีว่าผมจะรับมือยังไง”
“ไฟต์นี้ ตะวันฉาย และพี่ ๆ ทุกคนในค่ายมาช่วยกันติวผมแบบใส่สุด เพราะอยากให้ผมเอาแชมป์กลับค่ายมาให้ได้ ส่วนเรื่องเกมการชก ผมมองว่ามีโอกาสครบยกสูง เพราะต่างคนต่างแก้ทางกันมาดี แต่ถ้ามีโอกาสปิดเกมไวก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่นอน”
“หากผมชนะไฟต์นี้ จะเป็นการพิสูจน์ให้แฟนมวยชาวไทยเห็นว่าผมคู่ควรกับการเป็นแชมป์โลก และยังช่วยให้แฟนมวยต่างประเทศรู้จักผมมากขึ้นด้วย ฝากแฟนมวยทุกคน วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. นี้ ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ใครที่ตั้งความหวังไว้กับผม เดี๋ยวผมจัดให้เต็มที่ และจะเอาแชมป์โลกกลับมาให้ทุกคนได้เห็นครับ”
ติดตาม “แรมโบ้เล็ก vs ยอดไอคิว” วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. นี้ จองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR สำหรับผู้ชมทางบ้าน สามารถรับชมการถ่ายทอดสด The Inner Circle 30 ในช่วงเวลา 18.30 – 20.30 น. ทาง Live.ONEFC.com สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์นี้ วิธีการสมัครสมาชิก The Inner Circle