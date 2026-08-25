“ตะวันฉาย” เผยเคล็ดลับติว “ยอดไอคิว” ชิงบัลลังก์ “แรมโบ้เล็ก” ในศึก The Inner Circle 30

“ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต เผยมีทีเด็ดติวเข้มให้ “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” มวยฟอร์มแรงจากบุรีรัมย์ นำไปใช้เล่นงาน “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เพื่อลุ้นกระชากเข็มขัดมาครองในรายการ The Inner Circle 30 ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ก.ย.นี้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 - 20.30 น.
โดย “ตะวันฉาย” ในฐานะพี่ชายคนสนิทที่คอยดูแลและให้คำแนะนำ “ยอดไอคิว” มาตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งที่ยังไม่มีใครสนใจ จนมาถึงวันนี้ที่ก้าวขึ้นมาลุ้นชิงแชมป์โลก ONE ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นในตัวของน้องชายสุดที่รักว่ามีดีพอที่จะโค่น “แรมโบ้เล็ก” ลงจากบัลลังก์ หลังตนได้ติวเข้มทีเด็ดบางอย่างสำหรับนำไปใช้บนสังเวียนในไฟต์สำคัญครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย
“ผมบอก ยอดไอคิว ไว้แล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่า ปีนี้ต้องได้ชิงแชมป์โลก ONE ขอแค่ตั้งใจ แล้วสุดท้ายก็ได้โอกาสให้ชิงจริง ๆ แต่ไฟต์นี้ประมาทไม่ได้ เพราะ แรมโบ้เล็ก เป็นมวยครบเครื่อง อาวุธคมหนัก ซึ่งผมก็ได้ช่วยติวการชกไปให้แล้ว แต่ยังบอกไม่ได้ว่าแนะนำอะไรให้บ้าง อยากให้ไปรอดูบนเวทีว่าจะเป็นยังไง รับรองมันแน่นอน”
“ผมภูมิใจในตัวน้องชายคนนี้มาก เพราะสอนมาตั้งแต่เด็ก จนมาถึงวันนี้ที่เขาเดินตามความฝันสำเร็จ มาแทนที่ผมได้แล้ว แต่อนาคตพี่ชายคนนี้ก็จะกลับมาเหมือนกัน และสุดท้ายผมขอเป็นกำลังใจให้ ยอดไอคิว เราอยู่ด้วยกันมานาน ไม่ต้องพูดอะไรมาก เอาเข็มขัดกลับมาก็พอครับ”