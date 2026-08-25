"ไหม" แซงชนะ "สตีเฟ่นส์" อดีตแชมป์แกรนด์สแลมยูเอสโอเพ่น เข้ารอบสองหวด WTA125 ฟิลาเดลเฟีย

"ไหม" มนัญชญา สว่างแก้ว นักเทนนิสสาวไทย คว้าชัยเหนืออดีตแชมป์หญิงเดี่ยวแกรนด์สแลม ยูเอส โอเพ่น ปี 2017 และได้ไปต่อในรอบสองเทนนิสอาชีพหญิง WTA125 รายการ ฟิลลี่ โอเพ่น ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา
เกมในประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 ส.ค.69 ตามเวลาไทย มนัญชญา มืออันดับ 97 ของโลก พลิกสถานการณ์จากที่เป็นฝ่ายเสียเซตแรก แซงกลับมาเอาชนะ สโลน สตีเฟ่นส์ นักเทนนิสชาวอเมริกัน มือ 208 ของโลก 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 4-6, 6-2 และ 6-2 ใช้เวลาแข่งขันทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 58 นาที
มนัญชญา ผ่านเข้ารอบสองไปพบ ลิเซตต์ คาเบรรา มืออันดับ 294 ของโลก จากออสเตรเลีย