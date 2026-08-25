เทพศิรินทร์หืดเบียดจุดโทษพิชญบัณฑิตเข้าตัดเชือกบอลกรมพลศึกษารุ่น 16 ปี

สุดดราม่า!! "เทพศิรินทร์" นำก่อน 2 ลูก ก่อนโดน "พิชญบัณฑิต" รัวตีเสมอ 2-2 แต่ "เด็กเทพ" นิ่งกว่าเฉือนชนะจากการดวลจุดโทษ 4-3 สกอร์รวม 6-5 ขณะที่ "อัสสัมชัญธนบุรี" โชว์ความโหดถล่ม "มัธยมบราซิล" กันทรารมณ์ 5-1 ทะยานเข้ารอบตัดเชือก ศึกลูกหนัง "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภท ก ได้สำเร็จ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" ประจำปีการศึกษา 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เกมในรอบ 8 ทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.69 แข่งขันกันที่สนามศุภชลาศัย
เกมคู่แรก โรงเรียนพิชญบัณฑิต พบกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ครึ่งแรก ทัพ "ลูกแม่รำเพย" ได้โอกาสทีเดียวขึ้นนำไปก่อน 1-0 จาก ธีรภัทร ทัศนะเกษม ได้ยิงจ่อ ๆ จากลูกปาดเข้ามาทื่เสาสองในนาทีที่ 8 เท่านั้นไม่พอมาบวกเพิ่มเป็น 2-0 จากลูกยิงด้วยซ้ายสุดสวยหน้ากรอบเขตโทษของ ชยกร ฤทธิอินทร์ นาที 15 จบครึ่งแรก เทพศิรินทร์ นำห่าง 2-0
ครึ่งหลัง พิชญบัณฑิต ไม่ยอมแพ้ไล่มาเป็น 1-2 จากลูกยิงยัดเสาแรกของ ภูบดินทร์ แสงสิงห์ นาที 60 ทำเอาเกมสนุกดุเดือดกว่าเดิม จนมาทะลุขีดสุดเมื่อ "พญาไก่ชนจูเนียร์" ตามตีเสมอได้สำเร็จ 2-2 จาก สุทธิพงษ์ หาชนนท์ ได้หลุดเข้าไปจิ้มจ่อ ๆ นาที 74 จบเกมเสมอในเวลา 2-2 ต้องดวลจุดโทษ
ปรากฏว่า "ลูกแม่รำเพย" ยิงได้แม่นกว่าเอาชนะ พิชญบัณฑิต ไป 4-3 สกอร์รวม 6-5 ส่งให้ เทพศิรินทร์ ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสุดดราม่า ไปรอพบคู่ระหว่าง อัสสัมชัญ แชมป์เก่า หรือ ราชวินิตบางแก้ว โดยจะแข่งขันในวันที่ 1 ก.ย.นี้ เวลา 13.30 น. ที่สนามศุภชลาศัย
ส่วนอีกคู่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โชว์ความโหดถล่ม โรงเรียนกันทรารมณ์ 5-1 ครึ่งแรก "เจ้าสัวน้อย" ขึ้นนำก่อน 1-0 นาที 20 เป็น สุขพัสรัช พงษ์สุระ ได้หวดเต็มข้อในกรอบเขตโทษเข้าไป หลังจากนั้น "เจ้าสัวน้อย" ได้ประตูทิ้งห่าง 2-0 ศิริวัฒน์ หวาเอียด ได้หลุดไปยิงนิ่มๆ นาที 29 และก่อนจบครึ่งแรกมาได้จุดโทษเป็น พิชญะ วุฒิชัย สังหารเข้าไปนาที 40+1 จบครึ่งแรก 3-0
ครึ่งหลัง พิชญะ วุฒิชัย มาบวกประตูเพิ่มอีก 2 ลูก เป็นแฮตทริก หลังได้หลุดเข้าไปยิงพา อัสสัมชัญธนบุรี หนีไปเป็น 4-0 นาที 48 และอีกลูกได้ดึงหลบนายทวาร กันทรารมณ์ ก่อนยิงโล่งๆ นาที 54 เป็น 5-0 ส่วน "มัธยมบราซิล" มาได้ประตูปลอบใจจากฟรีคิกของ วรชิต สร้อยจิต นาที 70
จากผลงานที่ยอดเยี่ยมนี้ทำให้ อัสสัมชัญธนบุรี เป็นทีมที่ 2 ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ เข้าไปรอพบคู่แข่งระหว่าง สวนกุหลาบวิทยาลัย หรือ อบจ.ชัยนาท ซึ่งจะแข่งขันในวันที่ 1 ก.ย.นี้ เวลา 16.00 น. ที่สนามศุภชลาศัย เช่นเดิม