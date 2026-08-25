แฟนบอลปิ๊งไอเดีย ปล่อยเช่าจอ MONOMAX รายนัด หวังถอนทุนซื้อแพ็คเกจพรีเมียร์ลีก

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความลงในกลุ่มชุมชนกลุ่มหนึ่ง หลังเปิดฤดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2026-2027 ระบุว่า "เห็นเมื่อคืนถือกำเนิดอาชีพใหม่ให้เช่าบอลเป็นรายนัดได้ด้วย พอดีเป็นแฟนไก่ ปล่อยเช่าคู่ ผีกับหงษ์ ก็น่าคิดอยู่นะ"
ทั้งนี้แพ็กเกจ Sports Premium ของ MONOMAX รองรับการชมพร้อมกันได้ 2 อุปกรณ์ แฟนบอลสายประหยัดที่เชียร์ทีมเดียวจึงปิ๊งไอเดียนำโควตาอีก 1 จอที่เหลือในนัดที่ทีมอื่นลงสนาม ไปปล่อยเช่าต่อให้กับแฟนบอลทีมนั้น ๆ เป็นรายแมตช์เพื่อหารายได้คืน
แม้ไอเดียนี้จะดูฉลาดในมุมผู้บริโภค แต่ในทางปฏิบัติ เคยมีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนแล้วว่า อาจสร้างความปวดหัวมากกว่าที่คิด เพราะเจ้าของบัญชีต้องคอยเปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งหลังจบแมตช์ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบสตรีมมิ่งส่วนใหญ่บนสมาร์ตทีวีมักจำการล็อกอินค้างไว้ แม้จะเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว แต่อุปกรณ์เดิมก็อาจไม่หลุดทันที ส่งผลให้เกิดปัญหาจอชนในเกมนัดถัดไป
นอกจากความวุ่นวายเรื่องระบบแล้ว การที่มีอุปกรณ์แปลกหน้าจากหลากหลายพื้นที่สลับกันล็อกอินเข้า ๆ ออกๆ บัญชีเดียวในเวลาอันสั้น อาจทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ และเสี่ยงถูกระบบระงับบัญชีถาวรทันทีเนื่องจากละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเชิงพาณิชย์ รวมถึงเสี่ยงต่อการถูกมิจฉาชีพเปลี่ยนรหัสเพื่อยึดบัญชี เนื่องจาก MONOMAX ยังไม่มีระบบแยกโปรไฟล์หรือล็อกรหัสหน้าจอส่วนบุคคล
ทั้งนี้ ทางเพจหลักของ MONOMAX ก็เคยออกโรงเตือนภัยเรื่องการหารจอกับคนแปลกหน้ามาแล้ว สำหรับแฟนบอลที่ต้องการความสบายใจและเชียร์ทีมรักได้อย่างเต็มอรรถรส การเลือกสมัครแพ็กเกจ Sports Standard ที่ดูได้ 1 จอ หรือเลือกหารกับเพื่อนสนิทและคนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ ถือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดในการชมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้