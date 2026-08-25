สเปอร์สคว้า "ซาวินโญ" เสริมแนวรุก รายจ่ายทะลุ 300 ล้านปอนด์

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ยืนยันคว้า ซาวิโอ (ชื่อเดิม ซาวินโญ) ปีกแมนเชสเตอร์ ซิตี เรียบร้อยแล้ว โดยจ่ายการันตี 75 ล้านปอนด์ (มากกว่า 3,340 ล้านบาท)
ตัวรุกวัย 22 ปี ย้ายสู่ถิ่นท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดียม โดยเซ็นสัญญาระยะยาว และ ทีมของ โรแบร์โต เดอ แซร์บี ต้องจ่ายโบนัสอีก 10 ล้านปอนด์ (ราว 450 ล้านบาท)
การย้ายทีมของ ซาวิโอ ยืดเยื้อมานานกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ สเปอร์ส เจรจาการซื้อ-ขายล้มเหลวซัมเมอร์ที่แล้ว
ขณะที่ ซาวิโอ ต้องการอยู่ "เรือใบสีฟ้า" ต่อไป แต่โอกาสลงสนามจำกัด ภายใต้การคุมทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ฤดูกาล 2025-26 โดยเป็นตัวจริงแค่ 7 เกมลีก
ก่อนหน้า ซาวิโอ ย้ายจาก ทรัวส์ สโมสรของลีกฝรั่งเศส สู่ถิ่นเอติฮัด สเตเดียม ค่าตัว 30.8 ล้านปอนด์ เมื่อปี 2024 ลงเล่น 84 นัด ยิง 7 ประตู กับ 16 แอสซิสต์ ทุกรายการ
ซาวิโอ กลายเป็นสมาชิก "ไก่เดือยทอง" คนใหม่ ต่อจาก มาเตอุส เฟร์นานเดส, ซานโดร โตนาลี, แยน พอล ฟาน เฮคเก ค่าตัวรวมกัน 312 ล้านปอนด์ (มากกว่า 13,900 ล้านบาท)
นอกจากนี้ ท็อตแนมฯ ยังได้ มาร์กอส เซเนซี เซ็นเตอร์ฮาล์ฟ, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แบ็กซ้าย และ มาร์ติน ดูบราฟกา นายทวาร แบบไม่มีค่าตัว