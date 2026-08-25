คาราเต้ไทยมั่นใจล่า 2 เหรียญเอเชียนเกมส์ หวังสร้างประวัติศาสตร์

“โค้ชแจ็ก” พลวศิน สารธรรม หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย เปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ว่า ปีนี้ทีมคาราเต้ไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าหมายคว้า 2 เหรียญรางวัล พร้อมเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างผลงานประวัติศาสตร์ให้กับวงการคาราเต้ไทยได้
“โค้ชแจ็ก” กล่าวว่า รุ่นที่น่าจับตามองคือ รุ่น 60 กก.ชาย ซึ่งถือเป็นรุ่นยอดนิยมของทวีปเอเชีย โดยไทยส่ง ศิวกร หมึกทอง อดีตแชมป์เอเชียเมื่อปีที่ผ่านมา แม้ล่าสุดจะคว้าเหรียญทองแดง แต่ยังถือเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์สูง ขณะที่คู่แข่งสำคัญส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาที่เคยพบกันมาแล้ว ทำให้รู้ฝีมือและแนวทางการเล่นกันเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ณัฐกฤต อินกลอย ในรุ่น 55 กก.ชาย ก็เป็นอีกคนที่มีโอกาสสร้างผลงาน หลังคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุด ส่วน ธีรวัฒน์ คลังทอง นักกีฬารุ่นน้ำหนักใหญ่ที่สุด ดีกรีแชมป์ซีเกมส์ แม้ปัจจุบันยังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อย แต่ยังมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกัน
“ปีนี้เรามีความพร้อมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา นักกีฬาหลายคนผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง คู่แข่งก็เป็นคนที่เรารู้มือกันอยู่แล้ว ดังนั้นเป้าหมายของเราคือ 2 เหรียญเอเชียนเกมส์ และเชื่อว่ามีโอกาสทำได้” หัวหน้าผู้ฝึกสอนคาราเต้ทีมชาติไทย กล่าว
ด้าน ศิวกร หมึกทอง กล่าวว่า ยอมรับว่ามีความกดดันอยู่บ้าง แต่เป้าหมายส่วนตัวต้องการคว้าเหรียญทองให้ได้ โดยจากการประเมินคู่แข่งที่เคยพบกันมาแล้วหลายครั้ง รวมถึงประสบการณ์จากการที่สมาคมส่งไปแข่งขันในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น
“มีความกดดันนิดหน่อย แต่เราอยากได้เหรียญทอง จากการประเมินคู่ต่อสู้หลายคนเราเคยเจอกันมาแล้ว และสมาคมก็ส่งไปแข่งขันต่างประเทศหลายรายการ ทำให้ได้ประสบการณ์มากขึ้น ครั้งนี้จึงอยากคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์กลับมาให้ประเทศไทยให้ได้” ศิวกร กล่าว
ขณะที่ ธีรวัฒน์ คลังทอง กล่าวว่า แม้ปัจจุบันจะมีอาการเจ็บเข่าเล็กน้อย รวมถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมและพร้อมลงแข่งขันอย่างเต็มที่ โดยหวังว่าจะสามารถฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์ที่สุดเมื่อถึงวันแข่งขัน
“ตอนนี้มีอาการเจ็บเข่าเล็กน้อย และด้วยอายุที่มากขึ้นก็ต้องดูแลร่างกายมากกว่าเดิม แต่ยังคงเล่นอย่างเต็มที่เหมือนเดิม หวังว่าเมื่อถึงเวลาแข่งขันร่างกายจะพร้อมที่สุด ส่วนคู่แข่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี และเคยเจอกันมาบ้างแล้ว” ธีรวัฒน์ กล่าว
คาราเต้ทีมชาติไทยจึงเตรียมเดินหน้าเต็มกำลัง หวังใช้ประสบการณ์ของนักกีฬาที่ผ่านเวทีระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกุญแจสำคัญในการไล่ล่า 2 เหรียญรางวัล และสร้างผลงานที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมไทยบนเวทีเอเชียนเกมส์