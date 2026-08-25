“น้ำผึ้ง” จัดการความเครียด นำทัพคาราเต้ท่ารำหญิงลุยเอเชียนเกมส์

“น้ำผึ้ง” มนสิชา สกุลรัตนธารา นักกีฬาคาราเตะสาวประเภทท่ารำของไทยที่มีประสบการณ์ในเวทีนานาชาติมากที่สุด เตรียมลงสนามเอเชียนเกมส์ 2026 เป็นครั้งแรกใน 2 ประเภท ทั้งท่ารำบุคคลและท่ารำทีมหญิง พร้อมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุด ขณะที่เจ้าตัวยอมรับสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งจัดการคือความกดดันและความคาดหวังที่อาจกลายเป็นความเครียดสะสม
มนสิชา เปิดเผยว่า จากประสบการณ์การแข่งขันในระดับนานาชาติที่ผ่านมา ทำให้ตั้งความหวังกับตัวเองว่าจะต้องทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด โดยเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญ เพราะจะลงแข่งขันทั้งประเภทท่ารำบุคคลและท่ารำทีม
“จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็หวังกับตัวเองว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุด ครั้งนี้จะลงทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ซึ่งเป็นความท้าทายอีกครั้งของตัวเอง”
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ “น้ำผึ้ง” มองว่าต้องเร่งจัดการก่อนเข้าสู่การแข่งขันคือเรื่องสภาพจิตใจ โดยเฉพาะความกดดันและความคาดหวังที่มีต่อตัวเองมากเกินไป จนกลายเป็นความเครียดสะสม ซึ่งเจ้าตัวต้องพยายามจัดการให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้พร้อมที่สุดก่อนลงสนามเอเชียนเกมส์
“ตอนนี้สิ่งที่ต้องจัดการกับตัวเองคือความกดดันและความคาดหวังที่มากเกินไป บางครั้งมันกลายเป็นความเครียดสะสมของตัวเอง ดังนั้นเราต้องจัดการตรงนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์”
ส่วนการลงแข่งขันประเภทท่ารำทีมหญิง มนสิชา กล่าวว่า เธอมีประสบการณ์ร่วมทีมมาแล้วประมาณ 1 ปี ทำให้สมาชิกในทีมมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารและการพูดคุยกับนักกีฬารุ่นน้อง เพื่อปรับจังหวะและการทำงานร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว
“ลงแข่งประเภททีมมา 1 ปีแล้ว ก็มีการปรับความเข้าใจกันในทีม มีการพูดคุยกับน้อง ๆ มากขึ้น ตอนนี้คิดว่าทีมมีความพร้อมประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์”
มนสิชา ยังแสดงความเชื่อมั่นว่า ทีมท่ารำหญิงของไทยมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานเหนือความคาดหมายในเอเชียนเกมส์ 2026 และพร้อมเดินหน้าสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เห็น
“เชื่อว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ประเภทท่ารำทีมหญิงจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้แน่นอน”