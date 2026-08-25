“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทรงมุ่งมั่น! ฝึกเข้มขี่ม้าลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้า ประเภทศิลปะบังคับม้า (Dressage) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์ และม้าทรงเลี้ยง อย่างต่อเนื่อง ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง 1 เดือนก่อนการแข่งขัน ประกอบกับทรงมีสมรรถภาพพระวรกาย และพระหทัยที่แข็งแรงขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งมาจากพระวิริยอุตสาหะ และความมุ่งมั่นของพระองค์ นับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป