“เสธ.หมึก” วางแผนทีมถนนไทย ลุยชิงแชมป์โลกหลังเอเชียนเกมส์ เดินหน้าล่าแต้มลุ้นโควตาโอลิมปิก

สมาคมกีฬาจักรยานฯ เดินหน้าภารกิจล่าโควตาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ส่ง 3 นักปั่น “อาทิตย์-พิทยาภรณ์-จูดาห์” ลุยศึกจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลก 2026 ที่แคนาดา ต่อเนื่องจากเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 หวังเก็บคะแนนอันดับโลกทั้งประเภทบุคคลและประเทศ เพิ่มโอกาสควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมส์ 2024 ซึ่งไทยคว้าโควตาได้ 4 ที่นั่งจาก 3 ประเภท
“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ วางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลก หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะประเภทถนน สมาคมฯ จะส่งนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลก UCI Road World Championships 2026 ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายนนี้
พลเอกเดชา กล่าวว่า สำหรับจักรยานประเภทถนนในกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 มีชิงทั้งหมด 4 เหรียญทอง จากรายการไทม์ไทรอัลชาย, ไทม์ไทรอัลหญิง, โรดเรซชาย และโรดเรซหญิง กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน โดยนักกีฬาที่เป็นความหวังของไทยคือ นายอาทิตย์ ปูลาร์ด นักปั่นลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส ทั้งรายการไทม์ไทรอัลและโรดเรซชาย โดยสมาคมฯ ตั้งเป้าว่าน่าจะติด 1 ใน 3 และมีโอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่ง ซึ่งเมื่อจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์แล้ว นักกีฬาทีมชาติไทยบางส่วนจะเดินทางไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลก UCI Road World Championships 2026 ต่อเนื่องทันที
“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้โควตาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลก UCI Road World Championships 2026 รวม 3 รุ่น ประกอบด้วย นายอาทิตย์ ปูลาร์ด ในรุ่นประชาชนชาย, น.ส.พิทยาภรณ์ แซ่ตั๋น ในรุ่นประชาชนหญิง และนายจูดาห์ ทอมป์สัน ในรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย โดยมี พ.ต.หญิง จันทร์เพ็ง นนทะสิน เป็นผู้จัดการทีม และ มร.รอนนี่ เดอไวล์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม
สำหรับ พ.ต.หญิง จันทร์เพ็ง และพิทยาภรณ์จะเดินทางไปประเทศแคนาดาในวันที่ 24 กันยายน ส่วนนายอาทิตย์จะเดินทางไปในวันที่ 25 กันยายน เพื่อสมทบกับ มร.รอนนี่ และจูดาห์ ซึ่งเดินทางจากสหรัฐอเมริกาไปก่อนล่วงหน้าแล้ว ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทย จูดาห์ลงแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ในวันที่ 25 กันยายน, พิทยาภรณ์ลงแข่งขันรุ่นประชาชนหญิง วันที่ 26 กันยายน และอาทิตย์ลงแข่งขันรุ่นประชาชนชาย วันที่ 27 กันยายน
“การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลก UCI Road World Championships 2026 มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเก็บคะแนนสะสมโควตาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีคะแนนสะสมในอันดับโลกสูงมาก หากนักปั่นไทยทำผลงานได้ดีและมีอันดับที่น่าพอใจ ก็จะได้คะแนนสะสมทั้งในส่วนคะแนนประเทศและคะแนนบุคคล เป็นการเพิ่มโอกาสที่จะได้ลุ้นโควตาไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์มากยิ่งขึ้น โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ วางเป้าหมายว่าจะต้องได้โควตาไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศส คือ 4 ที่นั่งจาก 3 ประเภท ทั้งประเภทถนน ประเภทลู่ และประเภทบีเอ็มเอ็กซ์” พลเอกเดชา กล่าวทิ้งท้าย