กรมพละขับเคลื่อนแผนนันทนาการสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน จับมือ 5 มหาวิทยาลัยดัง

กรมพลศึกษา ผนึกภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนแผนนันทนาการสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน พร้อมลงนาม MOA 5 มหาวิทยาลัย เสริมพลังวิชาการพัฒนานันทนาการไทย
วันที่ 25 สิงหาคม 2569 ณ ห้องเมย์แฟร์ เอ ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักนันทนาการ จัดกิจกรรม “การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566–2570)” ภายใต้แนวคิด “Recreation for Sustainable Impact : ขับเคลื่อนนันทนาการ สร้างผลลัพธ์ สู่ความยั่งยืน” เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผนฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2566–2569 พร้อมเสริมสร้างและเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนางานด้านนันทนาการของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ในการนี้ นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสุรัตน์ จรณโยธิน รองอธิบดีกรมพลศึกษาผู้บริหารกรมพลศึกษา ผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา และภาคีเครือข่ายด้านนันทนาการ เข้าร่วมกิจกรรม
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 มุ่งใช้นันทนาการเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะ ความสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย โดยตลอดช่วงปี พ.ศ. 2566–2569 หน่วยงานและภาคีเครือข่ายจากหลากหลายภาคส่วนได้นำเป้าหมายและแนวทางของแผนไปสู่การปฏิบัติ เกิดเป็นโครงการ กิจกรรม และรูปแบบการดำเนินงานด้านนันทนาการที่หลากหลาย ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลายมิติ
กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการ “ถอดบทเรียนจากการขับเคลื่อน สู่การต่อยอดผลลัพธ์” ผ่านการเสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้านนันทนาการ สู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม” โดยผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Best Practice ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ แนวทางการดำเนินงาน และปัจจัยแห่งความสำเร็จ เพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวทางสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลในบริบทต่าง ๆ
พร้อมกันนี้ มีการนำเสนอ ผลการประเมินแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566–2569 เพื่อสะท้อนความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ และข้อมูลสำคัญจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านนันทนาการในระยะต่อไป
อีกหนึ่งวาระสำคัญของกิจกรรม คือ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement: MOA) ระหว่างกรมพลศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนและมีศักยภาพด้านนันทนาการ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและร่วมพัฒนางานด้านนันทนาการของประเทศ
ความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน ประเด็นการพัฒนาที่ 4 “การยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติการด้านนันทนาการ” ซึ่งให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดยกรมพลศึกษาเล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านนันทนาการสู่สังคม จึงได้พัฒนาความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงศักยภาพ องค์ความรู้ บุคลากร และทรัพยากรของแต่ละสถาบัน เข้ากับการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านนันทนาการของประเทศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ภายในงานยังมี พิธีมอบรางวัล Best Practice : ขับเคลื่อนงานนันทนาการสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม จำนวน 19 ผลงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น สามารถสะท้อนผลสำเร็จจากการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานด้านนันทนาการ รวมถึง พิธีมอบโล่ขอบคุณ แก่ส่วนราชการ กระทรวง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านนันทนาการมาอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แต่เป็นการเชื่อมโยง “แผน–เครือข่าย–องค์ความรู้–ผลลัพธ์” เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การสะท้อนผลสำเร็จและถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน การยกย่องต้นแบบ Best Practice ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานด้านนันทนาการจากนโยบายสู่การปฏิบัติ และต่อยอดผลลัพธ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงกิจกรรมนันทนาการที่มีคุณค่า และใช้นันทนาการเป็นกลไกในการเสริมสร้างสุขภาวะ ความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน