"แสงอาทิตย์" ไหวแค่ไหน ถ้าลุยโอลิมปิก / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
ไม่หยุดเพียงแค่ นาบิล อานาน ที่ถูก สมรักษ์ คำสิงห์ ชักชวนมาร่วมคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ลุ้นลุยมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2028 ณ เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
แต่ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 1994 ได้มีการติดต่อนักมวยอีกหลายคน หนึ่งในนั้นมีชื่อของ "บังจู" แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน ที่ถูกแนะนำ และการันตีโดย รถถัง จิตรเมืองนนท์ พี่เขย
หากแสงอาทิตย์ตอบรับมาเข้าร่วมแคมป์ทีมชาติไทย หรือเข้าทำการคัดตัว ในรุ่น 65 กิโลกรัม ก็ถือว่าน่าสนใจมาก เพระเจ้าตัวผ่านการชกระดับอาชีพมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน แถมผลงานก็ไม่ธรรมดาเสียด้วย
ศักยภาพของ แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน ถือว่ามีลุ้น และต่อยในระดับสมัครเล่นไหวแน่นอน ในแง่ของเบสิกฝีมือ แต่การจะไปถึงระดับเหรียญโอลิมปิกจริงๆ ยังมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง และกติกาที่ต้องปรับเปลี่ยนพอสมควร
แสงอาทิตย์ สร้างชื่อมาจากวงการมวยสากลอาชีพตั้งแต่อายุน้อย เคยถือครองเข็มขัด WBA Asia และ WBC Asia มีทักษะการออกหมัดแบบมวยสากลแท้ๆ ออกอาวุธยาว การดักแย็บ และสายตาในแบบมวยสากลที่เหนือกว่านักมวยไทยทั่วไป
และด้วยอายุเพียงประมาณ 22-23 ปี ร่างกาย และพัฒนาการยังอยู่ในช่วงพีค มีเวลาเก็บชั่วโมงบินอีกมากสำหรับโอลิมปิก 2028 โดยในอดีตเคยผ่านการแข่งขันระดับเยาวชนมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกมาแล้ว ทำให้คุ้นเคยกับระบบการแข่งขันแบบเน้นคะแนนจังหวะสั้นๆ
ปัจจุบัน "บังจู" เบนสายมาเบียดศึกระดับอาชีพอย่าง ONE ลุมพินี ทั้งคิกบ็อกซิ่ง และมวยไทย ซึ่งการแข่งขันในรูปแบบมวยอาชีพหรือกติกาต่อสู้อื่นๆ มีเรื่องพันธะสัญญารวมถึงสไตล์การชกที่ต่างจากมวยสากลสมัครเล่น
โดยกติกาใหม่ของมวยสากลสมัครเล่น ในโอลิมปิกเกมส์ ช่วงหลัง จะเน้นการทำคะแนนที่รวดเร็ว, ออกหมัดถี่, เคลื่อนที่ตลอด 3 ยก แตกต่างจากมวยอาชีพหรือคิกบ็อกซิ่งที่เน้นน้ำหนักหมัด การเดินเบียด หรือการใช้แม่ไม้อื่นๆ รวมถึงแตกต่างกับสมัยก่อนที่เหล่ากำปั้นจะเน้นตั้งรับ แล้วดักชกให้เข้าเป้าเพื่อใส่สกอร์
การที่แสงอาทิตย์ รวมไปถึงตัวของ นาบิล จะเข้าสู่โอลิมปิกนั้น จะต้องผ่านด่านค่ายทีมชาติไทย ของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย และต้องผ่านการคัดเลือกทั้งในแคมป์เอง รวมถึงการลุ้นคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิก ซึ่งต้องใช้เวลาเก็บตัวกับทีมชาติต่างหาก ไม่สามารถชกเดินสายอาชีพควบคู่ได้ง่ายๆ
หากสมาคมกีฬามวยสากลฯ ดึงตัวเข้าสู่แคมป์ทีมชาติอย่างเป็นทางการ และแสงอาทิตย์ปรับสไตล์กลับมาเน้นความเร็ว การทำคะแนนแบบมวยสากลสมัครเล่นได้ทัน ด้วยพรสวรรค์ และเบสิกหมัดเดิม เขามีศักยภาพดีพอที่จะลุ้นโควตาโอลิมปิกได้อย่างแน่นอน