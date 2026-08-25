“ซิโก้" ปลุกใจช้างศึก บุกฮานอยไม่มีอะไรจะเสีย ชี้ได้ประตูแรกเร็วเกมเปลี่ยนแน่

“ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยและอดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ลงคลิปวิเคราะห์เกมไทย กับ เวียดนาม ในนัดชิงชนะเลิศ อาเซียนคัพ 2026 เกมที่สอง จะมีขึ้นวันพุธ ที่ 26 สิงหาคมนี้ ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ว่า แมตช์แรกไทยพ่ายมา 0-2 ก็จริง แต่หากเกมที่สอง ได้ประตูแรกเร็ว สถานการณ์อาจเปลี่ยน และอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ พร้อมแข้งช้างศึกรุ่นน้องไม่ต้องกลัว และขอให้ทำผลงานให้เต็มที่ สู้เพื่อประเทศชาติและอนาคตของตัวเอง
“ซิโก้” เผยในคลิปว่า “แมตช์แรก เราพลาดท่ามา 2 เม็ด ดังนั้นการไปเยือนที่ฮานอย ไทยต้องยิงถึง 3 ลูก เพื่อที่จะเป็นแชมป์ ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ เวียดนามคงจัดชุดดีสุดรับมือ เหงียน ซวน เซิน วันนั้นไม่ได้โชว์อะไรให้เราเห็น แต่กลับไปเขาคงใช้อีกแน่นอน แล้วก็ เหงียน ดินห์ บัค ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดี”
“คู่กลาง พอ เหงียน กวาง ไห่ คิดว่าน่าจะจับคู่กับ เหงียน วาน ดึ๊ก เหมือนเดิม แต่แนวรับของเขา 5 คน 3 ตัวเซ็นเตอร์ ใช้ตัวเดิมแน่นอน นำโดย ดาน วาน ห่าว, เหงียน ถั่ญ จุง และ พาทริค เลอ เกียง ที่ซูเปอร์เซฟเป็นว่าเล่นจากเกมแรก เป็นด่านสุดท้าย”
“ไมต้องกลัว ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว พยายามให้เต็มที่ ลูกแรกมาเร็ว อะไรก็เกิดขึ้นได้ เด็กทุกคนก็จะได้ประสบการณ์ ทำผลงานให้เต็มที่ ถ้าเป็นไปได้ สู้เพื่ออนาคตตัวเองด้วย เป็นกำลังใจให้นะครับ”