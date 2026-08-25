กลุ่มเซ็นทรัล ชวนรวมพลังวิ่งเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง “เซ็นทรัล กรุ๊ป มินิมาราธอน” ปีที่ 18 ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักวิ่งออกสตาร์ตเพื่อสุขภาพ พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคม ผ่านกิจกรรมเดิน–วิ่งการกุศลครั้งสำคัญแห่งปี “CENTRAL GROUP Mini Marathon 18th by Good Goods” (เซ็นทรัล กรุ๊ป มินิมาราธอน ครั้งที่ 18 โดย กุ๊ด กุ๊ดส์) ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เปิดเส้นทางให้นักวิ่ง ร่วมพิชิต 3 ระยะ ได้แก่ มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ไมโครมาราธอน 5.5 กิโลเมตร และ ฟันรัน 2.5 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป
รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนโครงการ “Central Group Women Cancer – ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรี ครั้งที่ 21” เพื่อร่วมจัดซื้อ เครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมด้วยระบบสุญญากาศ (Vacuum Breast Biopsy) มอบแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรค
ความพิเศษของปีนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ ARTSTORY by Autistic Thai เปิดโอกาสให้ศิลปินออทิสติก มีส่วนร่วมออกแบบ เสื้อวิ่ง เหรียญ และถ้วยรางวัล เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสะท้อนคุณค่าและศักยภาพของศิลปินเด็กพิเศษ ผ่านคอนเซ็ปต์ “Colorful Mile” โดยคาแรกเตอร์การ์ตูนในอิริยาบถการวิ่งแต่ละตัวเกิดจากจินตนาการที่ศิลปินมองเห็นตนเอง บ้างถือลูกกวาดหรือจานสี บ้างจินตนาการว่าตนเองเป็นรองเท้า ถุงช้อปปิ้ง หรือน้ำหอม ซึ่งล้วนเชื่อมโยงกับสินค้าและสีสันที่พบได้ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พร้อมถ่ายทอด แนวคิดว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลไม่ใช่เพียงพื้นที่สำหรับเลือกซื้อสินค้าที่ถูกใจ แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาพบปะและร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อสังคม เช่นเดียวกับการรวมพลังในงานวิ่งการกุศลครั้งนี้
พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เปิดเผยว่า “กลุ่มเซ็นทรัลเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกรายแรก ที่ริเริ่มจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศลมาตั้งแต่ปี 2550 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสนามวิ่งที่เปิดโอกาสให้ ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้เห็นพลังของนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มารวมตัวกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการดูแลสุขภาพของตนเอง ควบคู่กับการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้อื่น สำหรับปีนี้ กลุ่มเซ็นทรัลตั้งใจระดมทุนเพื่อร่วมจัดซื้อเครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมด้วยระบบสุญญากาศ มอบแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อช่วยให้ผู้หญิงในกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนรักษาที่เหมาะสมต่อไป
กิจกรรมนี้ เปิดกว้างสำหรับนักวิ่งทุกระดับ ตั้งแต่นักวิ่งหน้าใหม่และนักวิ่งทั่วไป ไปจนถึงผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อต่อยอดสู่การแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนและฟูลมาราธอนในอนาคต เราหวังว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับทั้งสุขภาพที่แข็งแรง มิตรภาพระหว่างทาง และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม
หลังเข้าเส้นชัย นักวิ่งยังสามารถผ่อนคลายและเติมความสดชื่นไปกับครั้งแรกของกิจกรรม “After Run Coffee Club – พัก ชิลล์ เติมพลัง” ท่ามกลางเสียงเพลงจากดีเจชื่อดัง JIRA โดยนักวิ่ง 100 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัยจะได้รับคูปองแลกรับฟรีเครื่องดื่มจาก Good Goods
กิจกรรม “เซ็นทรัล กรุ๊ป มินิมาราธอน” ครั้งที่ 18 ได้รับการสนับสนุนจาก Good Goods (กุ๊ด กุ๊ดส์) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ไทยภายใต้บริษัท เซ็นทรัล ทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วย OCEAN LIFE ไทยสมุทร ซึ่งมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุแก่นักวิ่งทุกคนตลอดการแข่งขัน ภายในงานยังจัดให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลโลกอย่างเป็นรูปธรรม
ประเภทของการวิ่ง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. (ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ) เส้นทาง : เซ็นทรัลเวิลด์ – ถ.ราชดำริ – ถ.พระราม 1 – ถ.บรรทัดทอง – ถ.พระราม 4 – ถ.อังรีดูนังต์ – ถ.พระราม 4 – ถ.วิทยุ – ถ.เพลินจิต – กลับเข้าสู่เซ็นทรัลเวิลด์
ไมโครมาราธอน ระยะทาง 5.5 กม. (ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ) เส้นทาง : เซ็นทรัลเวิลด์ – ถ.ราชดำริ – ถ.พระราม 1 – ถ.พญาไท– ถ.พระราม 4 – ถ.อังรีดูนังต์ –ถ.พระราม 1 – กลับเข้าสู่เซ็นทรัลเวิลด์
ฟันรัน ระยะทาง 2.5 กม. (ไม่จำกัดอายุ, ไม่มีการแข่งขัน) เส้นทาง : เซ็นทรัลเวิลด์ – ถ.ราชดำริ – ถ.พระราม 1 – ถ.อังรีดูนังต์ – ถ.พระราม 1 – กลับเข้าสู่เซ็นทรัลเวิลด์
ประเภทรางวัล มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
- ผู้ชนะเลิศ Overall อันดับ 1 ประเภทชายและหญิง รับถ้วยรางวัล
- อันดับ 2–3 ประเภทชายและหญิง รับถ้วยรางวัล
ไมโครมาราธอน ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร
- อันดับ 1–3 ประเภทชายและหญิง รับถ้วยรางวัล
รางวัลพิเศษ
- รางวัล Fancy Run จากผู้เข้าแข่งขันทุกระยะ จำนวน 3 รางวัล
- รางวัลชมรมวิ่งที่มีสมาชิกเข้าร่วมมากที่สุด จำนวน 3 ชมรม
นอกจากนี้ผู้ชนะการแข่งขันในประเภทมินิมาราธอน ไมโครมาราธอน และ Fancy Run ตามเงื่อนไข ที่กำหนดจะได้รับ คะแนน The 1 รวมกว่า 600,000 คะแนน
ค่าสมัครและสิทธิประโยชน์ ค่าสมัคร 650 บาททุกประเภท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งที่ระลึก หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ความคุ้มครองอุบัติเหตุจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร และเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคน
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
Thamdee: https://www.tham-dee.com/cg-minimarathon
Runfreetime: https://runfreetime.com/en/event/view/33
Fanaticrun: https://www.fanaticrun.com/activity/central-group-mini-marathon-18th
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ในวันที่ 24-25 กันยายน 2569 เวลา 11.00–19.00 น. ณ บริเวณ Balcony on Third ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เตรียมพบกับ “CENTRAL GROUP Mini Marathon 18th by Good Goods” ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป แล้วมาร่วมเปลี่ยนทุกก้าวบนเส้นทางวิ่งให้เป็นพลังแห่งการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Central Group Thailand และเว็บไซต์ www.tham-dee.com