เอ็กซ์ตรีมไทย ซ้อมเข้มเน้นชัวร์ “เอสที” ลุ้นเหรียญเอเชียนเกมส์

ทัพเอ็กซ์ตรีมชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซ้อมเข้ม เน้นความชัวร์ในการเก็บแต้มแต่ละท่วงท่าและเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกาย “เอสที” วารีรยา สุขเกษม หวังติดท็อป 3 คว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
ความเคลื่อนไหวนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น โดยในส่วนของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาทั้งหมด 9 คนไปแข่งขัน แบ่งเป็นสเกตบอร์ด 7 คน และจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ 2 คน นำทีมโดย “เอสที” วารีรยา สุขเกษม นักกีฬาสเกตบอร์ดที่เคยสร้างความประทับใจ ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยวัยเพียงแค่ 12 ปี
“เอสที” วารีรยา สุขเกษม กล่าวว่า ขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นที่สนามเอ็กซ์ตรีม ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการซ้อมแต่ละท่าที่จะต้องเล่นเพื่อให้เกิดความแน่นอน รวมถึงพยายามเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเอง เนื่องจากต้องใช้ทั้งพละกำลัง ความอึดและความทนทานของร่างกาย ในการแข่งขันสนามกลางแจ้ง
“เรื่องสภาพแวดล้อม หรือสภาพอากาศไม่ค่อยกังวล ขณะที่การฝึกซ้อมตอนนี้จะเน้นไปที่เรื่องของการเล่นท่าทาง ฝึกซ้อมให้ชัวร์ ทำอย่างไรให้สามารถเล่นท่าต่างๆ ได้มากที่สุดภายใน 45 วินาที โดยที่เราไม่เหนื่อยด้วย ซึ่งต้องวางแผน และทำทุกอย่างให้ลงตัวที่สุด”
วารีรยา กล่าวต่อว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 2 ของตน ครั้งก่อนในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อันดับที่ 5 ครั้งนี้ อยากทำผลงานให้ดีขึ้น อย่างน้อยอยากติดอันดับ 1 ใน 3 คว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
“ทุกที่ที่ไปแข่งขันมีความตื่นเต้น ประหม่า เล่นไม่ออกบ้าง บางทีร้องไห้กับแม่ว่าไม่กล้าเล่น เพราะเดิมหนูเป็นคนกลัวเจ็บอยู่แล้ว แต่หลังจากได้ไปมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 รวมถึงลงแข่งขันหลายรายการมากขึ้น ได้รับประสบการณ์ ทำให้มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่ว่าเป็นการแข่งขันรายการเล็กหรือใหญ่ สามารถเล่นได้เกือบทุกอุปกรณ์ หวังว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ จะได้ผลการแข่งขันที่ดี” วารีรยา กล่าว
สำหรับรายชื่อนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ประกอบด้วย สเกตบอร์ด สตรีท ชาย คีริน เพชรคีรี, ธวัชชัย เซี่ยงอึ่ง, สเกตบอร์ด สตรีท หญิง วารีรยา สุขเกษม, ณัฏฐิยาภรณ์ นวกิจวงศ์, สเกตบอร์ด พาร์ค ชาย กรวิทย์ เกตุแก้ว, ไบรอัน แวน อุปพงษ์, สเกตบอร์ด พาร์ค หญิง เฟรย่า ศริยา บราวน์ ส่วนบีเอ็มเอ็กซ์ พาร์ค ชาย สายธาร เพ็ชรนุ่ม และ รุ่งเรือง ภามี