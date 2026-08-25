"สารัช” ชี้แข้งไทยกำลังใจยังดี เป้าหมายเดียวร่วมกันคือแชมป์อาเซียน คัพ 2026

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม ประเทศเวียดนาม สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ 2026 รอบชิงชนะเลิศ นัดที่สอง ระหว่าง ทีมชาติไทย อันดับ 94 ของโลก กับ ทีมชาติเวียดนาม อันดับ 99 ของโลก การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย สารัช อยู่เย็น กัปตันทีม
ภายในงานแถลงข่าว ฮัดสัน กล่าวว่า "แม้เกมแรกเราจะแพ้ มา 0-2 แต่เกมนั้นเราสร้างโอกาสได้มากมายและมีสถานการณ์อีกมากมาย รวมถึงโอกาสที่อาจจะเป็นจุดโทษ เรามีโอกาสทำประตูชัดเจนและการที่ผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามได้ แมน ออฟ เดอะ แมตช์ มันสะท้อนภาพเกมนั้นได้ดี แน่นอน เราผิดหวังกับผลสกอร์ที่ออกมา แต่ภาพรวม เรามาที่นี่ด้วยความเชื่อมั่น เกมวันพรุ่งนี้เราจะลงสนามไปด้วยความเชื่อ"
"ฟุตบอลมันมีหลากหลายอารมณ์ ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนาน ต้องเดินทางต่อเนื่อง มีช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในฐานะทีมถือว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นเวลาที่นานมาก การมาถึงรอบชิงชนะเลิศ ผมคิดว่าเกมแรกเราเล่นได้ดี แต่เกมนี้จะเป็นอีกเกมที่ต่างออกไป ด้วยความเคารพเวียดนาม พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมาก ผมคิดว่าเราสร้างโอกาสได้มากมายและสมควรได้อะไรมากกว่านี้จากเกมนั้น หลังจบเกมมันมีอารมณ์มากมาย เราต้องจดจำว่าเราเล่นได้ดี เรารู้ดีและเราต้องมีความเชื่อมั่นในฟอร์มการเล่น เกมการแข่งขันยังไม่จบ นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึก“
”ผมไม่ได้ตำหนิอะไรเวียดนามที่ไปยินดีกับแฟนบอลหลังจบเกมนั้น ผมเคารพพวกเขา แต่นั่นคือความรู้สึก ทีมของเราเป็นทีมที่เต็มไปด้วยดาวรุ่ง ผมรักในการทำงานกับนักเตะชุดนี้ นักเตะไทยทุกคน กลุ่มนักเตะกลุ่มนี้ ทำได้ดีมาก ทุกคนทำงานหนัก แฟนบอลก็พยายามช่วยเหลือเราเยอะมาก นักเตะดาวรุ่งหลายคนต่างมีคุณภาพ มีพลังงาน สำหรับผมเกมวันพรุ่งนี้ เราต้องการลงสนามไปโดยปราศจากความกลัว เต็มไปด้วยมุ่งมั่นในการเจอกับเวียดนามในบ้านของพวกเขาและโชว์ความสามารถ คุณภาพของตัวเองออกมา และโฟกัสไปที่เกมวันพรุ่งนี้อย่างเดียว"
"ผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อน ในการทำงานก่อนหน้านี้ แต่การเปรียบเทียบสถานการณ์ต่อสถานการณ์มันคงทำไม่ได้ หน้าที่ของผมคือต้องโฟกัสกับงานตรงหน้าให้ออกมาดีที่สุด ผมเชื่อมั่นในขุมกำลังชุดนี้ และรู้สึกตื่นเต้นกับเกมที่รออยู่ในวันพรุ่งนี้ ผมอยากให้ทุกคนออกไปแสดงให้เห็นว่าเราเป็นใคร แสดงคุณภาพของเราออกมา ด้วยความภูมิใจในตัวของเรา นี่คือทีมทำให้ดีที่สุด นี่คือสิ่งที่ผมบอกกับนักเตะทุกคน"
"ผมคิดว่าเรื่องสำคัญคือตอนนี้มันเป็นช่วงปรีซีซั่น ในการที่ปรับทุกคนเข้าหากันทำให้ร่างกายให้ฟิต เราได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากสมาคมฯและสโมสรทุกสโมสร แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะนี่คือช่วงปรีซีซั่น ที่แต่ละสโมสรต้องเตรียมทีม ในขณะเดียวกัน เวียดนาม ได้ขุมกำลังชุดที่ดีที่สุดมาแข่งขัน มีการเก็บตัวระยะยาว เดินทางไปซ้อมที่เกาหลีใต้ ก่อนมารายการนี้ ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีมาก ซึ่งนี่คือเบื้องหลังที่ผมคิดว่าทำให้พวกเขามาถึงรอบชิงชนะเลิศ แต่บริบทของไทยและเวียดนามมีความแตกต่างกัน"
"นี่คือเกมใหม่อีกเกม เราต้องพยายามสร้างโอกาสให้มากเหมือนเกมแรกและเพิ่มความเฉียบคมหน้าประตูให้มากขึ้น ผมก็มีความเชื่อมั่น เราได้คุยกันในทีมเยอะมากหลังจบเกมที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะทำเต็มที่ในวันพรุ่งนี้ ผมคิดว่าเราต้องให้เครดิตผู้รักษาประตูของเวียดนาม ในเกมก่อน ที่ทำผลงานได้น่าเหลือเชื่อ แต่เรามาเล่นเกมนี้เพื่อสู้ตาย ไม่ได้มาเป็นแค่เล่นให้เกมนี้จบไป เราต้องพยายามสร้างสภานการณ์ ตอบคำถามในเกมนี้ด้วยฟอร์มของเรา"
ด้าน สารัช อยู่เย็น กัปตันทีมชาติไทย กล่าวว่า "ผมคิดว่าพอเรามารับใช้ชาติแล้ว ไม่มีคำว่าชุดเอหรือชุดบี แต่ละคนมีคุณภาพอยู่แล้ว เราให้ความเคารพเวียดนาม เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่ง ฟุตบอลมีแพ้มีชนะ ในเกมแรก เราแพ้มา 0-2 แต่ผมยังเชื่อมั่นว่าเรายังเก็บชัยชนะได้ เพื่อคว้าถ้วยกลับไปที่ประเทศไทยของเรา"
"ผมคิดว่าในแง่ของทีมและน้องๆทุกคน ไม่มีความกดดันอะไรอยู่แล้ว อยู่ในสภาพจิตใจที่ดี มีความเชื่อมั่น ว่าเราจะเก็บชัยชนะได้ในวันพรุ่งนี้ ต้องบอกว่าเราตั้งแต่นัดแรก พัฒนาขึ้นมาทีละนัด น้องๆ ที่ได้ติดทีมชาติชุดนี้ก็เติบโตขึ้นในทุกนัด ผมว่ามาถึงตรงนี้ เรามีเป้าหมายเดียวคือเราจะต้องคว้าแชมป์ให้ได้ เราไม่มีความกดดันอะไร ยังมีความเชื่อมั่น ผมคิดว่าการมาเยือนเวียดนาม ถ้าจำไม่ผิด ผมน่าจะยังไม่เคยแพ้เวียดนามในการเล่นนอกบ้านหวังว่าสถิตินี้จะอยู่ต่อไปในวันพรุ่งนี้"
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึก อาเซียนคัพ 2026 รอบชิงชนะเลิศ นัดที่ 2 เวียดนาม พบ ไทย จะแข่งขันกันในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ณ มีดิ่งห์ สเตเดียม ประเทศเวียดนาม ถ่ายทอดสดทาง : แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now
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