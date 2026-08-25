รักบี้ไทยจัดอาวุธหนัก! ดึง 3 ผู้เล่นต่างแดนเสริมทัพทีมชาติ ลุยเอเชียซีรีส์-ลุ้นเอเชียนเกมส์ 2026

สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งทีมชาติไทยเต็มกำลัง ล่าสุดเปิดตัว 3 ผู้เล่นเชื้อสายไทยจากต่างแดน ได้แก่ “เบญจ์ พอลทริจ” สตาร์ลูกครึ่งไทย-นิวซีแลนด์จากลีกญี่ปุ่น พร้อมน้องชาย “ลุคค์ พอลทริจ” และ “จอร์น โดห์” นักรักบี้เชื้อชาติไทยจาก ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งเติบโตและเล่นรักบี้อยู่ในออสเตรเลีย เข้าสู่ทีมชาติไทย
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้การต้อนรับทั้ง 3 คน โดย เบน พัลทริดจ์ เตรียมลงสนามรับใช้ทีมชาติไทยเป็นครั้งแรก ขณะที่ จอร์น โดห์ เคยเล่นให้ทีมชาติไทยมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา และเล่นให้สโมสรราชนาวี ส่วน ลุค พัลทริดจ์ น้องชายของเบน อยู่ระหว่างการเก็บตัวและส่งชื่อเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทย
สำหรับ เบญจ์ พอลทริจ ถือเป็นกำลังสำคัญจากประสบการณ์ในศึกรักบี้ลีกวันญี่ปุ่น ฤดูกาล 2025/26 กับ โทชิกิ ฮอนดะ ฮีท โดยลงสนามรวม 1,041 นาที มีสถิติทำระยะในเกมรุก 510 เมตร ทำได้ 4 ทรัย ขณะที่เกมรับแท็คเกิล 78 ครั้ง เฉลี่ย 6 ครั้งต่อเกม และส่งบอลสำเร็จ 26 ครั้ง ด้วยความแม่นยำสูงถึง 87 เปอร์เซ็นต์
ด้าน จอร์น โดห์ เป็นผู้เล่นรูปร่างไม่ใหญ่ แต่มีจุดเด่นเรื่องความคล่องตัวและความแข็งแกร่ง สามารถเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กได้อย่างโดดเด่น มีทักษะการอ่านเกมและการรับมือคู่แข่งที่ดี ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาเติมเต็มจุดอ่อนในแดนหลังของทีมชาติไทย
พ.ต.ท.กุลธน กล่าวว่า การดึงผู้เล่นทั้ง 3 คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมทัพเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของทีมชาติไทย เนื่องจากการแข่งขันรักบี้ชายในระดับเอเชียมีความเข้มข้นมากขึ้น ทำให้ไทยจำเป็นต้องมองหานักกีฬาที่มีประสบการณ์จากลีกต่างประเทศเข้ามาเพิ่มศักยภาพของทีม
“การได้ทั้ง 3 คนเข้ามาถือเป็นเรื่องที่ดี และจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันรักบี้ 7 คน เอเชียซีรีส์ รวมถึงอาจต่อยอดไปถึงการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของทีม”
นายกสมาคมรักบี้ไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญคือผู้เล่นทั้ง 3 คนมีเชื้อสายไทย และมีความตั้งใจที่จะกลับมารับใช้ประเทศไทยอย่างเต็มความสามารถ เชื่อว่าจะเป็นอีกกำลังสำคัญในการยกระดับมาตรฐานทีมชาติไทยให้สามารถแข่งขันกับชาติมหาอำนาจรักบี้ในเอเชียได้อย่างสูสีมากขึ้น