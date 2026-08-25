โปโลน้ำไทยเปิดสระจุฬาภรณ์ ม.เกษตรฯ รับทีมชั้นนำ จีน-รัสเซีย-ฮังการี ร่วมซ้อม ยกระดับทีมก่อนลุยเอเชียนเกมส์ 2026

สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เดินหน้าเตรียมความพร้อมทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ด้วยการเปิดสระว่ายน้ำจุฬาภรณ์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้อนรับทีมโปโลน้ำจากจีน รัสเซีย และฮังการี เข้าร่วมฝึกซ้อมและแข่งขันกับนักกีฬาไทย เพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างประสบการณ์จากเกมในระดับนานาชาติ
มักซิม คอร์ดอนสกี้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนโปโลน้ำทีมชาติไทย เปิดเผยว่า การฝึกซ้อมร่วมกับทีมต่างชาติครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะแต่ละชาติที่เข้าร่วมมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกัน ทำให้นักกีฬาไทยต้องเรียนรู้การปรับตัวและท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลา
“จีน รัสเซีย และฮังการี ต่างนำสิ่งที่แตกต่างกันมาสู่สระว่ายน้ำ ทั้งแนวทางด้านแท็กติก สภาพร่างกาย และวิธีคิดเกี่ยวกับเกม สิ่งสำคัญที่สุดคือ นักกีฬาของเราไม่ได้เพียงแค่ฝึกหนักขึ้นหรือมีความเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้น แต่พวกเขากำลังเรียนรู้ที่จะคิดและแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และนี่คือสิ่งที่เราต้องการอย่างมากในช่วงเวลานี้ของการเตรียมทีม”
มักซิม กล่าวว่า การได้เผชิญหน้ากับทีมระดับนานาชาติทำให้ทีมงานมองเห็นทั้งจุดแข็งของทีมไทย รวมถึงจุดที่ยังมีช่องว่างและจำเป็นต้องพัฒนาต่อไป โดยนักกีฬาได้เรียนรู้การเล่นภายใต้ความกดดัน การตัดสินใจให้เร็วขึ้น การรับมือกับการปะทะที่แข็งแกร่ง รวมถึงการรักษาสมาธิในช่วงที่เกมมีความเข้มข้นและกดดันสูง
“สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นให้กับทีมว่า เราสามารถยืนอยู่ในระดับนี้และแข่งขันกับทีมชั้นนำได้”
หัวหน้าผู้ฝึกสอนโปโลน้ำทีมชาติไทย กล่าวต่อว่า สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในเวลานี้คือ นักกีฬามีความมั่นใจมากขึ้นในการรับมือกับเกมที่มีความเข้มข้นสูง และเข้าใจมากขึ้นว่าการเล่นโปโลน้ำในระดับนานาชาติต้องการอะไรจากพวกเขา ทั้งด้านร่างกาย แท็กติก และสภาพจิตใจ
“การฝึกซ้อมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มอบสิ่งที่เราไม่สามารถสร้างขึ้นได้จากการฝึกกันเองภายในทีมเท่านั้น นั่นคือ แรงกดดันจริง การแข่งขันจริง และมาตรฐานจริงที่ทำให้เราเห็นว่าตัวเองอยู่ตรงไหน”
“ตอนนี้เราเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นว่า เราอยู่ตรงไหน และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ เราต้องเดินไปทางไหนต่อ”
มักซิม ทิ้งท้ายว่า การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 จะเป็นความท้าทายที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง แต่เชื่อว่าประสบการณ์จากการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชั้นนำในครั้งนี้ จะช่วยให้โปโลน้ำทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้น และมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับการรับมือกับความท้าทายบนเวทีเอเชียนเกมส์